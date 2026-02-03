Bilim İnsanları Hala Şokta! Kobraların Tren Yolculuğu Yapmayı Sevdiği Öğrenildi: "Trenle Şehir Geziyorlar"
Hindistan’ın vahşi doğasına dair yapılan son araştırmalar, dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobraların (Ophiophagus hannah) yaşam alanlarını genişletmek için şaşırtıcı bir yöntem izlediğini ortaya koydu. Biotropica dergisinde yayımlanan ve bilim dünyasında geniş yankı uyandıran çalışmaya göre, bu dev sürüngenler eyaletler arası yolculuk yapmak için trenleri kullanıyor.
Araştırma, Hindistan’ın güneybatısındaki Goa eyaletinde 2002 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 47 farklı kurtarma operasyonunun titizlikle incelenmesiyle başladı.
Bilim insanları, bu olayın arkasında yılanların avlanma içgüdüsünün yattığını öngörüyor.
Araştırmanın sonuçları, yılanların korunması stratejisinde demiryollarının da hesaba katılması gerektiğini gösteriyor.
