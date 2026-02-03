Bilim İnsanları Hala Şokta! Kobraların Tren Yolculuğu Yapmayı Sevdiği Öğrenildi: "Trenle Şehir Geziyorlar"

Tren vagonları ve istasyonlardaki lojistik depolar, kemirgenler ve daha küçük yılan türleri için ideal barınma alanları sunuyor. 'Yılan yiyici' lakabıyla bilinen Kral Kobraların, bu kolay avların peşinden vagonlara girdiği ve trenin hareketiyle birlikte yüzlerce kilometre öteye taşındığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, 'pasif taşıma' olarak adlandırılan bu durumun sadece bir merak konusu olmadığını, ciddi ekolojik riskler barındırdığını vurguluyor. Trenlerle taşınan yılanlar, hiç beklenmedik yerleşim birimlerinde insan-hayvan çatışmasını tetiklerken, aynı zamanda bölgedeki gen akışını ve yerel popülasyon dinamiklerini de kökten değiştirebilir.