Bilim İnsanları Hala Şokta! Kobraların Tren Yolculuğu Yapmayı Sevdiği Öğrenildi: "Trenle Şehir Geziyorlar"

Ömer Faruk Kino
03.02.2026 - 17:46

Hindistan’ın vahşi doğasına dair yapılan son araştırmalar, dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobraların (Ophiophagus hannah) yaşam alanlarını genişletmek için şaşırtıcı bir yöntem izlediğini ortaya koydu. Biotropica dergisinde yayımlanan ve bilim dünyasında geniş yankı uyandıran çalışmaya göre, bu dev sürüngenler eyaletler arası yolculuk yapmak için trenleri kullanıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.wired.it/article/cobra-re...
Araştırma, Hindistan’ın güneybatısındaki Goa eyaletinde 2002 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 47 farklı kurtarma operasyonunun titizlikle incelenmesiyle başladı.

Normal şartlarda nemli ormanlarda ve yüksek rakımlı tepelerde yaşaması beklenen Kral Kobraların, doğal habitatlarından tamamen uzak, kentsel dokunun içindeki noktalarda görülmesi araştırmacıları harekete geçirdi.

Leibniz Biyoçeşitlilik Değişimi Analiz Enstitüsü’nden araştırmacı Dikansh Parmar ve ekibi iklim verilerini, bitki örtüsü haritalarını ve insan yerleşimi yoğunluğunu analiz ederek bir 'uygunluk modeli' oluşturdu. Ancak modelin dışında kalan beş özel vaka dikkat çekiciydi: Bu yılanların tamamı demiryolu hatlarının hemen bitişiğinde, hatta doğrudan tren istasyonlarının içerisinde bulunmuştu.

Bilim insanları, bu olayın arkasında yılanların avlanma içgüdüsünün yattığını öngörüyor.

Tren vagonları ve istasyonlardaki lojistik depolar, kemirgenler ve daha küçük yılan türleri için ideal barınma alanları sunuyor. 'Yılan yiyici' lakabıyla bilinen Kral Kobraların, bu kolay avların peşinden vagonlara girdiği ve trenin hareketiyle birlikte yüzlerce kilometre öteye taşındığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, 'pasif taşıma' olarak adlandırılan bu durumun sadece bir merak konusu olmadığını, ciddi ekolojik riskler barındırdığını vurguluyor. Trenlerle taşınan yılanlar, hiç beklenmedik yerleşim birimlerinde insan-hayvan çatışmasını tetiklerken, aynı zamanda bölgedeki gen akışını ve yerel popülasyon dinamiklerini de kökten değiştirebilir.

Araştırmanın sonuçları, yılanların korunması stratejisinde demiryollarının da hesaba katılması gerektiğini gösteriyor.

Araştırma ekibi, tren istasyonlarına fotokapanların kurulması ve yakalanan yılanlara genetik testler uygulanması gerektiğini savunuyor. Bu yöntemle, bir yılanın ormanlık alandan mı geldiği yoksa tren vagonunda mı seyahat ettiği kesin olarak belirlenebilecek.

Haberin sonuç bölümünde uzmanlar, bu durumun iki taraf için de tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor: Kral Kobra gibi ölümcül bir türün şehir merkezlerinde görülmesi halk sağlığını tehdit ederken, yılanlar da yabancı habitatlarda ve rayların üzerinde hayatlarını kaybediyor. Bu gizemli tren yolculuklarının sırrının çözülmesi, hem bu görkemli türün geleceği hem de bölge halkının güvenliği için kritik bir önem taşıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
