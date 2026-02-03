onedio
Akıllara Durgunluk Veren Olay: Hayvanları Kurtarmak İçin Helikopterle Koca Ormanı Yerinden Taşıdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 16:38

ABD’nin Pasifik Kuzeybatısı bölgesinde, doğa koruma tarihinde benzerine az rastlanan bir restorasyon çalışması yürütülüyor. Modern mühendislik hataları nedeniyle ekosistemi bozulan nehirlere, helikopterler yardımıyla 6 binden fazla ağaç gövdesi yerleştiriliyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.opb.org/news/article/wash...
ABD’nin Washington eyaleti ve çevresindeki ormanlık bölgelerde, nehir ekosistemlerini eski sağlığına kavuşturmak amacıyla devasa bir hava operasyonu başlatıldı.

media.diariouno.com.ar

Doğal ekosistemi geri getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, dev helikopterler ormanlık alanlardan topladıkları yerli ağaç gövdelerini, karadan ulaşımı imkansız olan nehir yataklarına hassas manevralarla bırakıyor. 38 kilometrelik bir nehir hattını kapsayan bu müdahale, somon balıkları başta olmak üzere bölgedeki pek çok türün geleceği için hayati önem taşıyor.

Operasyonun temelinde, geçmişte yapılan hatalı çevre politikalarının onarılması yatıyor. 20. yüzyıl boyunca nehir yönetiminde hakim olan temiz nehir anlayışı, su yataklarındaki tüm kütüklerin ve ağaç dallarının temizlenmesini öngörüyordu. O dönemde engelsiz bir nehir akışının balıklar için daha faydalı olduğu düşünülüyordu. Ancak bilimsel veriler, bu müdahalenin nehirleri kuruttuğunu ortaya koydu. Ağaçlardan arındırılan nehirler hızla aktığı için suyun sıcaklığı yükseldi, canlılar için sığınak oluşturan derin havuzlar yok oldu ve biyolojik çeşitlilik durma noktasına geldi.

Doğal süreçler helikopterlerle yeniden başlatılıyor.

opb-opb-prod.cdn.arcpublishing.com

Bugün yürütülen bu operasyon, nehirlere sadece odun taşımak değil, suyun doğal dinamiğini yeniden inşa etmek anlamını taşıyor. Stratejik noktalar seçilerek yerleştirilen 6 binden fazla kütük; suyun akış hızını keserek sediment birikimini sağlıyor, suyun oksijenlenmesine yardımcı oluyor ve kavurucu yaz aylarında serin gölgelik alanlar oluşturuyor.

Ölüme terk edilen nehirler tekrardan hayata getiriliyor.

opb-opb-prod.cdn.arcpublishing.com

Smithsonian Magazine gibi saygın kuruluşlarca desteklenen araştırmalar, nehir içindeki ahşap yapıların böcekler, kuşlar ve balıklar için karmaşık bir yaşam ağı oluşturduğunu belgeliyor. Helikopterlerin bu cerrahi dokunuşları sayesinde, on yıllardır fazla düzenli olduğu için ölüme terk edilen nehirler, yeniden hayat bulan, gür ve karmaşık birer yaşam kaynağına dönüşüyor. Uzmanlar, bu yöntemin iklim değişikliğine karşı nehirlerin direncini artırmada en etkili yollardan biri olduğunu vurguluyor.

