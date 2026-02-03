Akıllara Durgunluk Veren Olay: Hayvanları Kurtarmak İçin Helikopterle Koca Ormanı Yerinden Taşıdılar
Kaynak: https://www.opb.org/news/article/wash...
ABD’nin Pasifik Kuzeybatısı bölgesinde, doğa koruma tarihinde benzerine az rastlanan bir restorasyon çalışması yürütülüyor. Modern mühendislik hataları nedeniyle ekosistemi bozulan nehirlere, helikopterler yardımıyla 6 binden fazla ağaç gövdesi yerleştiriliyor.
ABD’nin Washington eyaleti ve çevresindeki ormanlık bölgelerde, nehir ekosistemlerini eski sağlığına kavuşturmak amacıyla devasa bir hava operasyonu başlatıldı.
Doğal süreçler helikopterlerle yeniden başlatılıyor.
Ölüme terk edilen nehirler tekrardan hayata getiriliyor.
