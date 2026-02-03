Akıllara Durgunluk Veren Olay: Hayvanları Kurtarmak İçin Helikopterle Koca Ormanı Yerinden Taşıdılar

Doğal ekosistemi geri getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, dev helikopterler ormanlık alanlardan topladıkları yerli ağaç gövdelerini, karadan ulaşımı imkansız olan nehir yataklarına hassas manevralarla bırakıyor. 38 kilometrelik bir nehir hattını kapsayan bu müdahale, somon balıkları başta olmak üzere bölgedeki pek çok türün geleceği için hayati önem taşıyor.

Operasyonun temelinde, geçmişte yapılan hatalı çevre politikalarının onarılması yatıyor. 20. yüzyıl boyunca nehir yönetiminde hakim olan temiz nehir anlayışı, su yataklarındaki tüm kütüklerin ve ağaç dallarının temizlenmesini öngörüyordu. O dönemde engelsiz bir nehir akışının balıklar için daha faydalı olduğu düşünülüyordu. Ancak bilimsel veriler, bu müdahalenin nehirleri kuruttuğunu ortaya koydu. Ağaçlardan arındırılan nehirler hızla aktığı için suyun sıcaklığı yükseldi, canlılar için sığınak oluşturan derin havuzlar yok oldu ve biyolojik çeşitlilik durma noktasına geldi.