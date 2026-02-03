Kahverengi Yumurta Piyasadan Siliniyor! Marketlerin Tercihi Beyaz Yumurta Oldu

Beyaz ve kahverengi yumurta arasında besin değeri açısından hiçbir fark bulunmasa da, tavukların genetik yapıları üreticiler için belirleyici oluyor. Beyaz yumurtlayan tavuklar, kahverengi ırklara göre daha az yem tüketerek daha fazla yumurta üretebiliyor. Daha uzun süre verimli kalabilen bu ırklar, işletme maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekiyor.

Modern hayvancılıkta beyaz tavukların tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise hayvan refahı. Daha kompakt bir vücut yapısına sahip olan beyaz tavuklar, yumurtlama sürecini daha az zahmetle tamamlıyor. Ayrıca, beyaz yumurtaların kabuk yapısı ve boyut standartları, paketleme ve nakliye aşamalarında 'fire' oranını minimuma indiriyor. Bu dayanıklılık, lojistik süreçlerde büyük bir avantaj sağlıyor.