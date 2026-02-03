onedio
Kahverengi Yumurta Piyasadan Siliniyor! Marketlerin Tercihi Beyaz Yumurta Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 13:18

Market raflarında on yıllardır süregelen 'beyaz mı, kahverengi mi?' ikilemi sessizce sona eriyor. Bir dönem daha doğal olduğu yanılgısıyla tercih edilen kahverengi yumurtalar, üretim maliyetleri ve değişen hayvancılık standartları nedeniyle yerini tamamen beyaz hemcinslerine bırakmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki beş yıl içinde kahverengi yumurtanın piyasadan tamamen silinebileceğini öngörüyor.

Bu köklü değişimin temelinde tüketici tercihlerinden ziyade üretim ekonomisi yatıyor.

Beyaz ve kahverengi yumurta arasında besin değeri açısından hiçbir fark bulunmasa da, tavukların genetik yapıları üreticiler için belirleyici oluyor. Beyaz yumurtlayan tavuklar, kahverengi ırklara göre daha az yem tüketerek daha fazla yumurta üretebiliyor. Daha uzun süre verimli kalabilen bu ırklar, işletme maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekiyor.

Modern hayvancılıkta beyaz tavukların tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise hayvan refahı. Daha kompakt bir vücut yapısına sahip olan beyaz tavuklar, yumurtlama sürecini daha az zahmetle tamamlıyor. Ayrıca, beyaz yumurtaların kabuk yapısı ve boyut standartları, paketleme ve nakliye aşamalarında 'fire' oranını minimuma indiriyor. Bu dayanıklılık, lojistik süreçlerde büyük bir avantaj sağlıyor.

Bir zamanlar marketlerin hakimiyken bugün pazar payı %30’lara kadar gerileyen kahverengi yumurta, perakende zincirleri için de artık 'verimsiz' kabul ediliyor. Raf ömrü, tedarik istikrarı ve maliyet avantajı birleştiğinde, beyaz yumurta tek seçenek haline geliyor. Tüketicilerin kabuk rengine olan bağlılığının azalmasıyla birlikte, mutfaklardaki bu renk değişimi geri dönülemez bir noktaya ulaşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
