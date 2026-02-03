Kahverengi Yumurta Piyasadan Siliniyor! Marketlerin Tercihi Beyaz Yumurta Oldu
Market raflarında on yıllardır süregelen 'beyaz mı, kahverengi mi?' ikilemi sessizce sona eriyor. Bir dönem daha doğal olduğu yanılgısıyla tercih edilen kahverengi yumurtalar, üretim maliyetleri ve değişen hayvancılık standartları nedeniyle yerini tamamen beyaz hemcinslerine bırakmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki beş yıl içinde kahverengi yumurtanın piyasadan tamamen silinebileceğini öngörüyor.
Bu köklü değişimin temelinde tüketici tercihlerinden ziyade üretim ekonomisi yatıyor.
Kahverengi yumurtanın pazar payında keskin düşüş var.
