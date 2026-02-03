Gıda Uzmanları Uyardı: Marketten Alınan Ekmekler Düşündüğünüz Kadar Masum Değil

Ancak uzmanlar, ekmeğin türünden ziyade 'nerede ve nasıl' üretildiğinin çok daha kritik olduğunu vurguluyor. Yoğun işlem görmüş bir tam buğday ekmeği, geleneksel yöntemle üretilmiş beyaz bir ekmekten daha zararlı hale gelebiliyor. Sağlığımızı korumak ve yerel üreticiyi desteklemek adına, katkı maddesi en aza indirilmiş, günlük ve doğal yöntemlerle hazırlanan ekmeklere yönelmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Sofranızdaki ekmeğin gerçek bir gıda mı yoksa endüstriyel bir tasarım mı olduğunu sorgulamanın vakti geldi de geçiyor.