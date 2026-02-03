onedio
Gıda Uzmanları Uyardı: Marketten Alınan Ekmekler Düşündüğünüz Kadar Masum Değil

Gıda Uzmanları Uyardı: Marketten Alınan Ekmekler Düşündüğünüz Kadar Masum Değil

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 15:21

Marketten aldığımız o sıcak ve mis kokulu ekmekler, sofraların vazgeçilmezi gibi görünse de işin görülmeyen yüzü pek de iştah açıcı değil. Son yıllarda mahalle fırınlarının yerini alan market zincirleri, 'taze pişmiş' algısıyla tüketicileri cezbetse de uzmanlar bu kolaylığın ciddi sağlık risklerini perdelediği konusunda hemfikir. Peki her gün tükettiğimiz bu ekmekler gerçekten göründüğü kadar masum mu?

Kaynak: 1, 2, 3

Market koridorlarına yayılan o cezbedici koku, çoğu zaman geleneksel bir fırıncılık emeğinin değil, endüstriyel bir sürecin ürünüdür.

Market koridorlarına yayılan o cezbedici koku, çoğu zaman geleneksel bir fırıncılık emeğinin değil, endüstriyel bir sürecin ürünüdür.

Mağaza içi fırınlarda satılan ekmeklerin büyük bir kısmı, aslında haftalar önce fabrikalarda hazırlanmış ve dondurulmuş hamurlardan oluşuyor. Marka çalışanları bu donmuş hamurları sadece fırına vererek son pişirme işlemini gerçekleştiriyor. Yani 'taze' diye aldığınız ekmek, aslında aylar süren bir endüstriyel yolculuğun son durağında sizinle buluşuyor.

Market ekmeklerini geleneksel ekmeklerden ayıran en keskin fark, içeriklerindeki devasa liste.

Market ekmeklerini geleneksel ekmeklerden ayıran en keskin fark, içeriklerindeki devasa liste.

Hızlı kabarma, kusursuz bir dış kabuk ve bayatlamayı geciktiren uzun bir raf ömrü için bu hamurlara 250’ye yakın farklı enzim eklenebiliyor. İşin en düşündürücü kısmı ise bu enzimlerin çoğunun yasal boşluklar nedeniyle etiketlerde açıkça belirtilmemesi. Bu kimyasal kokteyl özellikle sindirim sistemi hassas olan bireylerde, irritabl bağırsak sendromu yaşayanlarda ve gelişme çağındaki çocuklarda ciddi metabolik sorunlara davetiye çıkarabiliyor.

Genelde tam buğday ya da kepekli ekmek seçerek sağlıklı beslendiğimizi düşünürüz.

Genelde tam buğday ya da kepekli ekmek seçerek sağlıklı beslendiğimizi düşünürüz.

Ancak uzmanlar, ekmeğin türünden ziyade 'nerede ve nasıl' üretildiğinin çok daha kritik olduğunu vurguluyor. Yoğun işlem görmüş bir tam buğday ekmeği, geleneksel yöntemle üretilmiş beyaz bir ekmekten daha zararlı hale gelebiliyor. Sağlığımızı korumak ve yerel üreticiyi desteklemek adına, katkı maddesi en aza indirilmiş, günlük ve doğal yöntemlerle hazırlanan ekmeklere yönelmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Sofranızdaki ekmeğin gerçek bir gıda mı yoksa endüstriyel bir tasarım mı olduğunu sorgulamanın vakti geldi de geçiyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
