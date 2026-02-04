Kışın En Sık Yapılan 7 Sürücü Hatası: Yollarda Kalmayın!

Hata nerede?

“Bir şey olmaz” diyerek buğulu camla yola devam etmek.

Çünkü:

Kış kazalarının önemli bir bölümü hızdan değil, görüş eksikliğinden kaynaklanır. Görmediğin tehlikeye zamanında tepki veremezsin.

En çok kim yapıyor?

Sabah işe yetişmeye çalışan sürücüler.