Kışın En Sık Yapılan 7 Sürücü Hatası: Yollarda Kalmayın!
Kış aylarında yaşanan kazaların ve yolda kalmaların büyük bölümü; hava koşullarından değil, sürücülerin yaz alışkanlıklarını kışa taşımalarından kaynaklanır. Aşağıdaki 7 hata, en tecrübeli sürücülerin bile en sık düştüğü tuzaklardır.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kış Lastiğini Sadece “Ceza” Olduğunda Takmak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. “ABS Var, Frenim Güçlü” Yanılgısı
3. Cam Buğusunu Görmezden Gelmek
4. Yakıt ve Aküyü Son Ana Bırakmak
5. Yokuşlarda Hız Yerine Güce Güvenmek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşırı Özgüvenle Sürüşe Devam Etmek
7. “Kısa Mesafe, Bir Şey Olmaz” Mantığı
Sonuç: Kışın En Büyük Risk, Hava Değil Alışkanlıktır
Kış şartları sürücüyü sınar ama asıl belirleyici olan, yaz reflekslerinden vazgeçip vazgeçemediğindir.
Bu 7 hatadan kaçınmak, çoğu zaman pahalı önlemlerden daha etkilidir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın