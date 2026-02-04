onedio
Kışın En Sık Yapılan 7 Sürücü Hatası: Yollarda Kalmayın!

Ömer Faruk Kino
04.02.2026 - 10:53

Kış aylarında yaşanan kazaların ve yolda kalmaların büyük bölümü; hava koşullarından değil, sürücülerin yaz alışkanlıklarını kışa taşımalarından kaynaklanır. Aşağıdaki 7 hata, en tecrübeli sürücülerin bile en sık düştüğü tuzaklardır.

1. Kış Lastiğini Sadece “Ceza” Olduğunda Takmak

1. Kış Lastiğini Sadece “Ceza” Olduğunda Takmak

Hata nerede?

Kış lastiğini güvenlik ekipmanı değil, mecburiyet olarak görmek.

Çünkü:

Soğuk asfalt, yaz lastiğinin yol tutuşunu ciddi biçimde düşürür. Bu durum kaza riskini artırır, ceza kesilmese bile.

Kimler yapıyor?

Şehir içinde kısa mesafe kullanan sürücüler.

2. “ABS Var, Frenim Güçlü” Yanılgısı

2. “ABS Var, Frenim Güçlü” Yanılgısı

Hata nerede?

Fren mesafesinin kışın da aynı kaldığını sanmak.

Çünkü:

ABS kaymayı önler ama buzlu veya soğuk zeminde durma mesafesini kısaltmaz. Ani fren, çoğu zaman kontrol kaybıyla sonuçlanır.

Küçük ama kritik detay:

Öndeki araçla mesafe kışın en az iki kat olmalı.

3. Cam Buğusunu Görmezden Gelmek

3. Cam Buğusunu Görmezden Gelmek

Hata nerede?

“Bir şey olmaz” diyerek buğulu camla yola devam etmek.

Çünkü:

Kış kazalarının önemli bir bölümü hızdan değil, görüş eksikliğinden kaynaklanır. Görmediğin tehlikeye zamanında tepki veremezsin.

En çok kim yapıyor?

Sabah işe yetişmeye çalışan sürücüler.

4. Yakıt ve Aküyü Son Ana Bırakmak

4. Yakıt ve Aküyü Son Ana Bırakmak

Hata nerede?

Depoyu boş gezmek, aküyü kontrol ettirmemek.

Çünkü:

Soğuk hava akü performansını düşürür. Yakıt azaldıkça yolda kalma riski artar.

Gerçekçi uyarı:

Bu hata kazadan çok, insanı en çok yolda bırakan hatadır.

5. Yokuşlarda Hız Yerine Güce Güvenmek

5. Yokuşlarda Hız Yerine Güce Güvenmek

Hata nerede?

Araba güçlü, çıkar” düşüncesiyle ani gaz vermek.

Çünkü:

Kış şartlarında ani gaz patinaja, patinaj kontrol kaybına yol açar. Güç değil, kontrollü hareket işe yarar.

Kimin başına geliyor?

Otomatik ve güçlü araç kullananlar.

6. Aşırı Özgüvenle Sürüşe Devam Etmek

6. Aşırı Özgüvenle Sürüşe Devam Etmek

Hata nerede?

Yılların deneyiminin her koşulda yeterli olduğunu düşünmek.

Çünkü:

Buzlanma, deneyim tanımaz. En iyi sürücüyü bile hazırlıksız yakalayabilir.

Kritik fark:

Kış sürüşü yetenek değil, sabır ve disiplin işidir.

7. “Kısa Mesafe, Bir Şey Olmaz” Mantığı

7. “Kısa Mesafe, Bir Şey Olmaz” Mantığı

Hata nerede?

Kısa yol diye emniyet, hız ve dikkat kurallarını esnetmek.

Çünkü:

Kazaların önemli kısmı eve veya işe yakın mesafelerde olur. Dikkat düştüğü an risk artar.

Kimler için geçerli?

Mahalle içinde ve şehir içi kullanan sürücüler.

Sonuç: Kışın En Büyük Risk, Hava Değil Alışkanlıktır

Kış şartları sürücüyü sınar ama asıl belirleyici olan, yaz reflekslerinden vazgeçip vazgeçemediğindir.

Bu 7 hatadan kaçınmak, çoğu zaman pahalı önlemlerden daha etkilidir.

