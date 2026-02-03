Kış Aylarında Otomobil Kullananlar İçin Altın Değerinde 5 Tavsiye

Neden önemli?

Kış lastikleri sadece karda değil, 7°C altındaki soğuk havalarda da yol tutuşunu ciddi biçimde artırır.

Çünkü:

Kış lastiğinin hamuru soğukta sertleşmez →

sertleşmeyen lastik daha iyi tutunur →

daha kısa fren mesafesi sağlar.

Bilmen gereken küçük eksi:

Kuru ve sıcak havada kış lastiği, yaz lastiğine göre daha çabuk aşınır. Mevsimi geçtiğinde mutlaka değiştir.