Kış Aylarında Otomobil Kullananlar İçin Altın Değerinde 5 Tavsiye
Kışın araç kullanırken yaşanan kazaların ve arızaların büyük bölümü; lastik, görüş, frenleme ve sürüş alışkanlığı hatalarından kaynaklanıyor. Aşağıdaki 5 basit ama kritik önlem, hem güvenliği artırıyor hem de masraflı sorunların önüne geçiyor.
1. Kış Lastiğini “Yasal Zorunluluk” Değil, Güvenlik Ekipmanı Olarak Gör
2. Cam ve Aynaları “Buhar Çözülür” Diye Hafife Alma
3. Fren Mesafesini Yaz Ayarına Göre Hesaplama
4. Yakıt ve Aküyü “Son Ana” Bırakma
5. “Ben İyi Şoförüm” Modunu Kışın Kapat
Sonuç: Kış Sürüşü Beceri Değil, Disiplin İşidir
Kış aylarında güvenli otomobil kullanımı; pahalı ekipmanlardan çok, doğru alışkanlıklarla mümkün.
Bu 5 tavsiye, kazayı da masrafı da başlamadan bitirir.
