Kış Aylarında Otomobil Kullananlar İçin Altın Değerinde 5 Tavsiye

Kış Aylarında Otomobil Kullananlar İçin Altın Değerinde 5 Tavsiye

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 18:00

Kışın araç kullanırken yaşanan kazaların ve arızaların büyük bölümü; lastik, görüş, frenleme ve sürüş alışkanlığı hatalarından kaynaklanıyor. Aşağıdaki 5 basit ama kritik önlem, hem güvenliği artırıyor hem de masraflı sorunların önüne geçiyor.

1. Kış Lastiğini "Yasal Zorunluluk" Değil, Güvenlik Ekipmanı Olarak Gör

1. Kış Lastiğini “Yasal Zorunluluk” Değil, Güvenlik Ekipmanı Olarak Gör

Neden önemli?

Kış lastikleri sadece karda değil, 7°C altındaki soğuk havalarda da yol tutuşunu ciddi biçimde artırır.

Çünkü:

Kış lastiğinin hamuru soğukta sertleşmez →

sertleşmeyen lastik daha iyi tutunur →

daha kısa fren mesafesi sağlar.

Bilmen gereken küçük eksi:

Kuru ve sıcak havada kış lastiği, yaz lastiğine göre daha çabuk aşınır. Mevsimi geçtiğinde mutlaka değiştir.

2. Cam ve Aynaları "Buhar Çözülür" Diye Hafife Alma

2. Cam ve Aynaları “Buhar Çözülür” Diye Hafife Alma

Neden önemli?

Kış kazalarının büyük kısmı hızdan değil, görüş kaybından olur.

Çünkü:

Buharlı cam = geç fark edilen tehlike = geç fren.

Pratik öneri:

  • Klimayı kısa süreli aç (soğukta bile)

  • İç sirkülasyonu kapat

  • Camlara el veya bezle değil, hava akışıyla müdahale et

Kimin için kritik?

Sabah erken saatlerde işe gidenler ve kısa mesafe kullananlar.

3. Fren Mesafesini Yaz Ayarına Göre Hesaplama

3. Fren Mesafesini Yaz Ayarına Göre Hesaplama

Neden önemli?

Kışın asfalt soğuk, lastik tutunması düşük, refleks süresi uzundur.

Çünkü:

Soğuk zemin + ani fren = ABS devrede ama mesafe uzar.

Ne yapmalısın?

  • Öndeki araçla mesafeyi en az 2 katına çıkar

  • Yokuş aşağı inerken motor frenini kullan

Yanlış bilinen:

“ABS varsa sorun yok” → Yanlış. ABS kaymayı önler, mesafeyi mucizevi şekilde kısaltmaz.

4. Yakıt ve Aküyü "Son Ana" Bırakma

4. Yakıt ve Aküyü “Son Ana” Bırakma

Neden önemli?

Soğuk hava, akünün düşmanıdır.

Çünkü:

Soğuk → akü kapasitesi düşer → marş zorlaşır → yolda kalma riski artar.

Altın kural:

  • Depoyu çeyrek altına düşürme

  • Aküsü 3–4 yılı geçmiş araçları özellikle kontrol ettir

Kimler daha riskte?

Kısa mesafe kullananlar ve aracı uzun süre park halinde bırakanlar.

5. "Ben İyi Şoförüm" Modunu Kışın Kapat

5. “Ben İyi Şoförüm” Modunu Kışın Kapat

Neden önemli?

Kış şartlarında en büyük risk, aşırı özgüvendir.

Çünkü:

Deneyim = her koşulda kontrol anlamına gelmez.

Buzlanma, en iyi sürücüyü bile hazırlıksız yakalar.

Davranış değişikliği önerisi:

Ani direksiyon hareketlerinden kaçın

Sollamayı minimuma indir

  • Hızdan çok istikrarı önemse

Kimler için özellikle geçerli?

Uzun yıllardır araç kullanan, “alışkınım” diyen sürücüler.

Sonuç: Kış Sürüşü Beceri Değil, Disiplin İşidir

Kış aylarında güvenli otomobil kullanımı; pahalı ekipmanlardan çok, doğru alışkanlıklarla mümkün.

Bu 5 tavsiye, kazayı da masrafı da başlamadan bitirir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
