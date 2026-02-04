Ne Varsa Japonlarda Var: Tüm Dünyaya Yayılan 'Orman Banyosu' Nedir?
Günümüzün dijital kuşatması altında, bitmek bilmeyen bildirimler ve ekran ışıkları arasında sıkışan modern insan için yeni bir nefes alanı doğuyor. Japonya’da 1980’li yıllarda bir halk sağlığı programı olarak başlatılan ve orijinal adı “Shinrin-yoku” olan Orman Banyosu, bugün tüm dünyada stresle mücadelenin en etkili yollarından biri olarak kabul ediliyor. Beton yığınları arasında ruhu yorulan şehir insanı, kaybettiği içsel dengeyi artık doğanın kalbinde arıyor.
Pek çok kişi orman banyosunu bir doğa yürüyüşü veya trekking ile karıştırsa da, bu uygulama aslında bambaşka bir disipline dayanıyor.
Orman banyosunun merkezinde duyularla yeniden bağ kurmak yatıyor.
