onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sosyal Medyadan Uzak Durarak 3 Sene Çalıştı: 350 Bin TL Biriktirdi "18 Yaşında Hayalimdeki Kafeyi Açtım"

Sosyal Medyadan Uzak Durarak 3 Sene Çalıştı: 350 Bin TL Biriktirdi "18 Yaşında Hayalimdeki Kafeyi Açtım"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 10:47

Günümüzde pek çok genç vaktinin büyük bir kısmını dijital dünyada harcarken, Eskişehir’de yaşayan Eylül Gökbiçer ezber bozan bir hikayeye imza atıyor. Henüz 19 yaşında olan Gökbiçer, akranlarının aksine sosyal medya kullanmıyor, boş vakitlerini kişisel gelişim kitaplarıyla değerlendiriyor ve üç yıl boyunca dişinden tırnağından artırdığı birikimiyle hayalini kurduğu kafeyi işletiyor. 'Yapamazsın, batarsın' diyenlere inat, kimseden tek kuruş destek almadan yola çıkan genç girişimci, azmiyle parmak ısırtıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eylül’ün serüveni 15 yaşında restoranlarda çalışmaya başlamasıyla filizlendi.

Eylül’ün serüveni 15 yaşında restoranlarda çalışmaya başlamasıyla filizlendi.

Komilikten garsonluğa kadar sektörün her mutfağında ter döken Gökbiçer, lise eğitimini dışarıdan tamamlayarak tüm enerjisini geleceğine yatırdı. Üç yıl süren yoğun çalışma temposunun ardından biriktirdiği yaklaşık 350 bin TL ile Odunpazarı’nın tarihi dokusuna sahip Arifiye Mahallesi’nde kendi dükkanını açtı. KOSGEB gibi kurumlardan beklediği desteği alamasa da geri adım atmayan genç kadın, öz sermayesiyle kurduğu işletmesinde bugün hem patronluk hem de aşçılık yapıyor.

Eylül’ün kafesinde sunulan her ürün, kendi deyimiyle "el emeği göz nuru."

Eylül’ün kafesinde sunulan her ürün, kendi deyimiyle "el emeği göz nuru."

İçli köfteden sarmaya, gözlemeden özel omletlere kadar menüdeki her kalem bizzat Eylül tarafından hazırlanıyor. 'Yeri geliyor, günde 23 saat dükkanda kalıyorum,' diyen Gökbiçer, ticaretin sadece bir dükkan açmak değil, büyük bir sorumluluk yüklenmek olduğunu vurguluyor. Temizlikten paket servise kadar her aşamada bizzat bulunan Eylül’ün en büyük destekçisi ise yaratıcı fikirleriyle yanından ayrılmayan küçük kız kardeşi.

Başarısının sırrını disiplin ve odaklanmaya bağlayan Eylül, sosyal medyadan uzak durmasının kendisine büyük bir zaman ve zihinsel berraklık kazandırdığını ifade ediyor.

Başarısının sırrını disiplin ve odaklanmaya bağlayan Eylül, sosyal medyadan uzak durmasının kendisine büyük bir zaman ve zihinsel berraklık kazandırdığını ifade ediyor.

Çevresinden gelen olumsuz eleştirilere kulak tıkayarak sadece hedefine odaklanan genç girişimci, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı da dükkanında ağırlayarak emeğinin karşılığını manevi bir gururla taçlandırdı. Hedefi ise borçlarını tamamen bitirdikten sonra işletmesini büyüterek yeni şubeler açmak.

Eylül sadece bir işletmeci değil, aynı zamanda mahallenin sevilen bir yüzü. Yan komşusu olan 19 yaşındaki Ayşe Uyar, Eylül’ün çalışkanlığını şu sözlerle özetliyor: 'Sabahları geldiğimizde çayı demlenmiş, sıcak poğaçaları çıkmış oluyor. Güler yüzüyle hem bizi hem müşterileri karşılıyor.' Bir kadın girişimci olarak dayanışmanın önemine inanan Eylül, kendi işini kurmak isteyen yaşıtlarına cesur olmalarını ve başkalarının ne dediğine bakmadan hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın