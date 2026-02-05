Sosyal Medyadan Uzak Durarak 3 Sene Çalıştı: 350 Bin TL Biriktirdi "18 Yaşında Hayalimdeki Kafeyi Açtım"

Çevresinden gelen olumsuz eleştirilere kulak tıkayarak sadece hedefine odaklanan genç girişimci, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı da dükkanında ağırlayarak emeğinin karşılığını manevi bir gururla taçlandırdı. Hedefi ise borçlarını tamamen bitirdikten sonra işletmesini büyüterek yeni şubeler açmak.

Eylül sadece bir işletmeci değil, aynı zamanda mahallenin sevilen bir yüzü. Yan komşusu olan 19 yaşındaki Ayşe Uyar, Eylül’ün çalışkanlığını şu sözlerle özetliyor: 'Sabahları geldiğimizde çayı demlenmiş, sıcak poğaçaları çıkmış oluyor. Güler yüzüyle hem bizi hem müşterileri karşılıyor.' Bir kadın girişimci olarak dayanışmanın önemine inanan Eylül, kendi işini kurmak isteyen yaşıtlarına cesur olmalarını ve başkalarının ne dediğine bakmadan hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyor.