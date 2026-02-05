Sosyal Medyadan Uzak Durarak 3 Sene Çalıştı: 350 Bin TL Biriktirdi "18 Yaşında Hayalimdeki Kafeyi Açtım"
Günümüzde pek çok genç vaktinin büyük bir kısmını dijital dünyada harcarken, Eskişehir’de yaşayan Eylül Gökbiçer ezber bozan bir hikayeye imza atıyor. Henüz 19 yaşında olan Gökbiçer, akranlarının aksine sosyal medya kullanmıyor, boş vakitlerini kişisel gelişim kitaplarıyla değerlendiriyor ve üç yıl boyunca dişinden tırnağından artırdığı birikimiyle hayalini kurduğu kafeyi işletiyor. 'Yapamazsın, batarsın' diyenlere inat, kimseden tek kuruş destek almadan yola çıkan genç girişimci, azmiyle parmak ısırtıyor.
Eylül’ün serüveni 15 yaşında restoranlarda çalışmaya başlamasıyla filizlendi.
Eylül’ün kafesinde sunulan her ürün, kendi deyimiyle "el emeği göz nuru."
Başarısının sırrını disiplin ve odaklanmaya bağlayan Eylül, sosyal medyadan uzak durmasının kendisine büyük bir zaman ve zihinsel berraklık kazandırdığını ifade ediyor.
