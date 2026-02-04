Göz Kırpabiliyor, Gülümsüyor: Çin Dünyanın İlk Biyometrik Yapay Zeka Robotunu Üretti
Kaynak: https://interestingengineering.com/ai...
Robotik dünyası, endüstriyel makineler ile stilize tasarımlar arasındaki sınırı ortadan kaldıran devrim niteliğinde bir gelişmeye tanıklık ediyor. Şanghay merkezli teknoloji girişimi DroidUp, dünyanın ilk tam biyomimetik somutlaşmış yapay zeka robotu olan Moya’yı görücüye çıkardı. Şanghay’da düzenlenen lansmanla tanıtılan Moya, %92 oranındaki insan benzeri yürüyüş doğruluğu ve gerçeği aratmayan mikro ifadeleriyle teknoloji çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
Yürüyüşten vücut ısısına insana en yakın robot.
Güney Çin Sabah Postası (SCMP) tarafından paylaşılan görüntülerde Moya’nın göz teması kurduğu, gülümsediği ve doğal bir gait ile yürüdüğü görülüyor.
DroidUp, Moya’yı endüstriyel fabrikalar için değil, insan temasının öncelikli olduğu sağlık, eğitim ve hizmet sektörleri için konumlandırıyor.
