Göz Kırpabiliyor, Gülümsüyor: Çin Dünyanın İlk Biyometrik Yapay Zeka Robotunu Üretti

Ömer Faruk Kino
04.02.2026 - 16:48

Robotik dünyası, endüstriyel makineler ile stilize tasarımlar arasındaki sınırı ortadan kaldıran devrim niteliğinde bir gelişmeye tanıklık ediyor. Şanghay merkezli teknoloji girişimi DroidUp, dünyanın ilk tam biyomimetik somutlaşmış yapay zeka robotu olan Moya’yı görücüye çıkardı. Şanghay’da düzenlenen lansmanla tanıtılan Moya, %92 oranındaki insan benzeri yürüyüş doğruluğu ve gerçeği aratmayan mikro ifadeleriyle teknoloji çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Yürüyüşten vücut ısısına insana en yakın robot.

Moya, yalnızca dijital bir yapay zeka değil, fiziksel dünyayı tıpkı bir insan gibi algılayıp tepki verebilen 'embodied AI' (somutlaşmış yapay zeka) felsefesiyle tasarlandı. 1,65 metre boyunda ve 32 kilogram ağırlığındaki robot, bir yetişkinin fiziksel oranlarını birebir taşıyor. Ancak projeyi rakiplerinden ayıran en çarpıcı özellik, etkileşim kalitesini artırmak için entegre edilen vücut ısısı sistemi. Moya, 32 ile 36 santigrat derece arasındaki sıcaklığıyla, temas anında metalik bir soğukluk yerine insani bir hissiyat sunmayı hedefliyor.

Güney Çin Sabah Postası (SCMP) tarafından paylaşılan görüntülerde Moya’nın göz teması kurduğu, gülümsediği ve doğal bir gait ile yürüdüğü görülüyor.

Bu gerçekçilik, sosyal medyada 'tekinsiz vadi' (uncanny valley) tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar robotun mimiklerini hayranlık verici bir başarı olarak nitelerken, önemli bir kesim bu aşırı gerçekçiliğin ürkütücü olduğunu ifade ediyor. Modüler tasarımı sayesinde dış görünümü değiştirilebilen robotun, teknik altyapısında 'Walker 3' isimli bir şasi kullandığı belirtiliyor. Ancak bu platformun diğer büyük üreticilerle bağlantısı henüz resmiyet kazanmış değil.

DroidUp, Moya’yı endüstriyel fabrikalar için değil, insan temasının öncelikli olduğu sağlık, eğitim ve hizmet sektörleri için konumlandırıyor.

Şirket, hızlı hareket eden makineler yerine, sabırlı ve yaklaşılabilir bir yardımcı profili çizmeyi amaçlıyor.

Mevcut raporlara göre Moya’nın 2026 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Başlangıç fiyatının ise yaklaşık 1,2 milyon Japon Yeni civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu hamle, insansı robotların laboratuvarlardan çıkıp günlük hayatın bir parçası haline gelme sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

