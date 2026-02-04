Göz Kırpabiliyor, Gülümsüyor: Çin Dünyanın İlk Biyometrik Yapay Zeka Robotunu Üretti

Bu gerçekçilik, sosyal medyada 'tekinsiz vadi' (uncanny valley) tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar robotun mimiklerini hayranlık verici bir başarı olarak nitelerken, önemli bir kesim bu aşırı gerçekçiliğin ürkütücü olduğunu ifade ediyor. Modüler tasarımı sayesinde dış görünümü değiştirilebilen robotun, teknik altyapısında 'Walker 3' isimli bir şasi kullandığı belirtiliyor. Ancak bu platformun diğer büyük üreticilerle bağlantısı henüz resmiyet kazanmış değil.