Çin'den Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayacak Savaş Uçağı: 242 Metre Uzunluğuyla Uzaya Kadar Çıkabilecek

Ömer Faruk Kino
05.02.2026 - 12:43

Çin'in havacılık ve uzay vizyonunu bilim kurgu sınırlarına taşıyan devasa projesi Luanniao, dünya gündemine bomba gibi düştü. 'Hava kalesi' olarak nitelendirilen bu uzay savaş gemisi, sadece bir askeri araç değil, aynı zamanda küresel güç dengelerini kökten sarsacak fütüristik bir teknolojik meydan okuma olarak tanımlanıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Gökyüzünde dev bir kale oluşturulacak.

Çin devlet medyası tarafından paylaşılan detaylara göre, Luanniao tam 242 metre uzunluğa ve 684 metre genişliğe sahip olacak. Bu devasa boyutları, onu bugün var olan tüm uçak gemilerinden ve savunma platformlarından çok daha görkemli kılıyor. 120 bin tonluk kalkış ağırlığıyla dikkat çeken platform, bünyesinde 88 adet 'Xuan Nu' tipi görünmez insansız savaş uçağı taşıyabilecek. Atmosferin sınırında görev yapması planlanan geminin, hipersonik füzelerle donatılmış tam teşekküllü bir komuta merkezi olması hedefleniyor.

Ancak bu büyüleyici tasarım, beraberinde ciddi teknik tartışmaları da getiriyor.

Uzmanlar, projenin hayata geçebilmesi için mevcut teknolojinin çok ötesinde bir itki sistemi ve devasa bir enerji kaynağı gerektiğini vurguluyor. Yaklaşık 20 ila 30 yıl içinde operasyonel hale gelmesi beklenen platformun, yörüngedeki uzay enkazlarına karşı nasıl bir koruma sağlayacağı ise hala büyük bir merak konusu. Birçok analist, Luanniao’nun somut bir silahtan ziyade, Çin’in teknolojik üstünlük algısını pekiştiren stratejik bir mesaj olduğu görüşünde birleşiyor.

Eğer iddia edilen teknolojik engeller aşılır ve bu devasa 'gök kalesi' havalanırsa, askeri stratejiler tamamen baştan yazılacak. Luanniao, hem yerel kamuoyunu motive eden bir gövde gösterisi hem de rakiplerine karşı caydırıcılığı en üst seviyeye çıkaran bir güç simgesi olarak tarihe geçebilir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
