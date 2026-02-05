Çin'den Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayacak Savaş Uçağı: 242 Metre Uzunluğuyla Uzaya Kadar Çıkabilecek

Uzmanlar, projenin hayata geçebilmesi için mevcut teknolojinin çok ötesinde bir itki sistemi ve devasa bir enerji kaynağı gerektiğini vurguluyor. Yaklaşık 20 ila 30 yıl içinde operasyonel hale gelmesi beklenen platformun, yörüngedeki uzay enkazlarına karşı nasıl bir koruma sağlayacağı ise hala büyük bir merak konusu. Birçok analist, Luanniao’nun somut bir silahtan ziyade, Çin’in teknolojik üstünlük algısını pekiştiren stratejik bir mesaj olduğu görüşünde birleşiyor.

Eğer iddia edilen teknolojik engeller aşılır ve bu devasa 'gök kalesi' havalanırsa, askeri stratejiler tamamen baştan yazılacak. Luanniao, hem yerel kamuoyunu motive eden bir gövde gösterisi hem de rakiplerine karşı caydırıcılığı en üst seviyeye çıkaran bir güç simgesi olarak tarihe geçebilir.