İnternet Hızınız Aniden Yavaşlıyorsa Sebebi Evdeki Bu Cihaz Olabilir

Ömer Faruk Kino
05.02.2026 - 18:03

İnternet hızındaki ani düşüşler, donan videolar ve kesilen çevrimiçi toplantılar genellikle servis sağlayıcılara fatura edilir. Ancak yapılan teknik incelemeler, bağlantı sorunlarının arkasında çoğu zaman dış etkenlerin değil, ev içinde kullanılan ve masum görünen bebek telsizlerinin (babyphone) yattığını ortaya koyuyor. Özellikle görüntülü bebek telsizleri, yaydıkları sinyallerle ev içi Wi-Fi ağını adeta felç edebiliyor.

Modern evlerin dijital altyapısında yaşanan bu sorunun temelinde, cihazların iletişim kurmak için kullandığı frekans bantları yatıyor.

Standart Wi-Fi yönlendiricileri, geniş kapsama alanı sunduğu için genellikle 2,4 GHz bandını kullanıyor. Ancak piyasadaki pek çok görüntülü bebek telsizi de tam olarak bu frekans aralığında yayın yapıyor. Aynı yolu kullanmaya çalışan bu iki farklı veri trafiği birbiriyle çakıştığında, sinyaller üst üste binerek veri paketlerinin kaybolmasına yol açıyor. Sonuç olarak kullanıcılar yüksek hızda internet paketlerine sahip olsalar dahi takılan videolar ve düşük indirme hızlarıyla karşı karşıya kalıyor.

İnternet konforunu geri kazanmak için her zaman yeni bir aboneliğe veya pahalı donanımlara ihtiyaç duyulmuyor.

Uzmanlar, ilk adım olarak bebek telsizi ile modemin asla aynı oda içerisinde konumlandırılmaması gerektiğini vurguluyor. Cihazlar arasındaki fiziksel mesafe arttıkça sinyal parazit riski de aynı oranda azalıyor. Bunun yanı sıra, çift bantlı modem kullanıcılarının akıllı telefon ve bilgisayarlarını 5 GHz bandına yönlendirmesi, bebek telsizlerinin yarattığı gürültüden tamamen kurtulmalarını sağlıyor. Modemin evin merkezinde, yüksek bir noktada ve metal yüzeylerden uzak tutulması da sinyal kalitesini doğrudan artıran kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Evde yavaş internetin tek suçlusu bebek telsizleri değil.

Sadece bebek telsizleri değil mikrodalga fırınlardan Bluetooth hoparlörlere kadar pek çok ev aleti 2,4 GHz bandında yoğunluk oluşturabiliyor. Apartman gibi kalabalık yaşam alanlarında, yönlendirici menüsünden manuel kanal değişikliği yapmak veya modemi daha açık bir noktaya taşımak gibi küçük dokunuşlar, bağlantı kalitesinde devrim yaratabiliyor. Ev içindeki bu görünmez sinyal trafiğini doğru yönetmek, kesintisiz bir dijital deneyimin anahtarını sunuyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
