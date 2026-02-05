İnternet Hızınız Aniden Yavaşlıyorsa Sebebi Evdeki Bu Cihaz Olabilir
Kaynak: https://www.focus.de/wissen/einfach-b...
İnternet hızındaki ani düşüşler, donan videolar ve kesilen çevrimiçi toplantılar genellikle servis sağlayıcılara fatura edilir. Ancak yapılan teknik incelemeler, bağlantı sorunlarının arkasında çoğu zaman dış etkenlerin değil, ev içinde kullanılan ve masum görünen bebek telsizlerinin (babyphone) yattığını ortaya koyuyor. Özellikle görüntülü bebek telsizleri, yaydıkları sinyallerle ev içi Wi-Fi ağını adeta felç edebiliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Modern evlerin dijital altyapısında yaşanan bu sorunun temelinde, cihazların iletişim kurmak için kullandığı frekans bantları yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet konforunu geri kazanmak için her zaman yeni bir aboneliğe veya pahalı donanımlara ihtiyaç duyulmuyor.
Evde yavaş internetin tek suçlusu bebek telsizleri değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın