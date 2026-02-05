İnternet Hızınız Aniden Yavaşlıyorsa Sebebi Evdeki Bu Cihaz Olabilir

Standart Wi-Fi yönlendiricileri, geniş kapsama alanı sunduğu için genellikle 2,4 GHz bandını kullanıyor. Ancak piyasadaki pek çok görüntülü bebek telsizi de tam olarak bu frekans aralığında yayın yapıyor. Aynı yolu kullanmaya çalışan bu iki farklı veri trafiği birbiriyle çakıştığında, sinyaller üst üste binerek veri paketlerinin kaybolmasına yol açıyor. Sonuç olarak kullanıcılar yüksek hızda internet paketlerine sahip olsalar dahi takılan videolar ve düşük indirme hızlarıyla karşı karşıya kalıyor.