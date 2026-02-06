Ne Afrika'dan, Ne de Arabistan'dan: Dünyadaki Tüm Altınlar Nereden Geldi?

Ancak demir bir sınır çizgisidir. Bir yıldız demir üretmeye başladığında artık yakıtı tükenmiş demektir. Altın gibi demirden çok daha ağır elementlerin oluşumu için sıradan bir yıldızın enerjisi yetmez. Bunun için evrenin en şiddetli olaylarına ihtiyaç vardır.

Bilim dünyası, altının kökeni konusunda iki devasa kozmik olay üzerinde duruyor: Süpernova patlamaları ve nötron yıldızlarının çarpışması. Özellikle 2017 yılında gözlemlenen bir nötron yıldızı çarpışması, bu teoriyi güçlendirdi. Sadece 10 kilometre çapında olmasına rağmen Güneş kadar kütleye sahip olan bu yoğun yıldızlar çarpıştığında, ortaya çıkan devasa nötron akısı demir atomlarını saniyeler içinde altına dönüştürebilir. Bu öyle bir üretim ki, tek bir çarpışmanın Dünya kütlesi kadar altın oluşturabileceği tahmin ediliyor.