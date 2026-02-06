Norveç'in Fırlattığı Hava Durumu Roketi Az Kalsın Başımızı Yakıyordu: "Nükleer Savaşa Yol Açıyordu"
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
25 Ocak 1995 sabahı, dünya Soğuk Savaş’ın tozlu raflara kalktığını sanırken, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine sadece birkaç dakika uzaklıktaydı. Norveç’in kuzey kıyılarından gökyüzüne fırlatılan tek bir bilimsel araştırma roketi, Moskova’daki radar ekranlarında bir 'Meteorolojik veri toplayıcısı' olarak değil, Rusya’yı haritadan silecek bir nükleer saldırının öncüsü olarak belirdi. O dondurucu kış gününde, bir saatten az bir süre boyunca dünya, nükleer bir kabusun soğuk nefesini ensesinde hissetti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay tarih kitaplarına "Norveç Roket Olayı" olarak geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O an, tarihe geçen bir ilk yaşandı: Yeltsin, nükleer misilleme talimatlarının bulunduğu efsanevi "Cheget" adlı nükleer çantayı aktif hale getirdi.
İşin en trajikomik yanı ise Norveç’in bu fırlatma hakkında haftalar öncesinden Moskova’yı bilgilendirmiş olmasıydı.
Norveç Roket Olayı, nükleer çağın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlatan tek olay değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Editör, çok boş işler yapıyorsun.. Yarın ki planın nedir? Tekerleğin icadını haber vermek mi??