Norveç'in Fırlattığı Hava Durumu Roketi Az Kalsın Başımızı Yakıyordu: "Nükleer Savaşa Yol Açıyordu"

Her şey, Norveçli bilim insanlarının Kuzey Işıkları’nı (Aurora Borealis) incelemek amacıyla Black Brant XII tipi bir roketi fırlatmasıyla başladı. Ancak Rus askeri teknisyenleri için bu sıradan bir bilimsel çalışma değildi. Radarlar, Norveç açıklarındaki suların altından, bir ABD denizaltısından ateşlenebilecek nükleer başlıklı füzelerle benzer bir rota izleyen hızlı bir cisim tespit etti.

Askeri uzmanlar, bölgedeki bir Amerikan füzesinin sadece 15 dakika içinde Moskova’ya sekiz ayrı nükleer başlık ulaştırabileceğini biliyordu. Berlin Duvarı yıkılmış, Sovyetler Birliği dağılmıştı. Ancak askeri tetik mekanizmaları hala Soğuk Savaş’ın o gergin refleksleriyle çalışıyordu. Bu kritik bilgi, yıldırım hızıyla emir komuta zincirini tırmanarak dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’e ulaştı.