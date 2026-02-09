Uzun Ömrün Yeni Sırrı mı? Uzmanlardan Soğuk Su Yerine Sıcak Su Tavsiyesi!

Bu disipline göre vücudun merkezinde yer alan sindirim organları bir 'sindirim ateşi' ile çalışıyor. Sıcak su, bu ateşi körükleyen temel bir yakıt görevi üstlenerek besinlerin parçalanmasını ve besin öğelerinin emilimini optimize ediyor. Isının damar genişletici (vazodilatör) etkisi sayesinde, mide-bağırsak hattındaki düz kaslar gevşiyor ve 'Qi' olarak adlandırılan yaşam enerjisinin akışı hızlanıyor.

Buna karşın buzlu su tüketimi vücut için adeta bir termal şok anlamına geliyor. Soğuk bir sıvı mideye ulaştığında, organizma sindirim sürecini askıya alarak öncelikle bu sıvıyı vücut ısısına getirmek için yoğun bir enerji harcamak zorunda kalıyor. Bu durumun kronikleşmesi ise sindirim sisteminin zayıflamasına, şiddetli şişkinliklere ve yemeklerden sonra hissedilen kronik halsizlik tablosuna yol açıyor.