Biraz da Pozitif! 2026'nın İkinci Ayından Tıpta İlerleme Kaydedilen Alanlar

Şubat ayının bir diğer önemli gelişmesi, kolon kanserine genetik yatkınlığı (Lynch Sendromu vb.) bulunan bireyler için geliştirilen önleyici aşı oldu. MD Anderson Kanser Merkezi tarafından paylaşılan veriler, genetik risk altındaki kişilerde kanser oluşumunu başlamadan engelleyen bir mekanizmanın başarıyla çalıştığını ortaya koydu. Bu aşı, vücutta henüz kansere dönüşmemiş ancak mutasyon geçirmeye meyilli hücreleri hedef alarak bağışıklık sistemini bu hücrelere karşı eğitiyor. Uzmanlar, bu gelişmenin 'kanserle savaşta reaktif değil, proaktif bir döneme' geçişin en somut örneği olduğunu belirtiyor.