Biraz da Pozitif! 2026'nın İkinci Ayından Tıpta İlerleme Kaydedilen Alanlar
Tıp dünyası 2026 yılının Şubat ayını onkoloji alanında on yıllardır süregelen çabaların meyvesini vermeye başladığı tarihi bir dönem olarak kaydediyor. Laboratuvar ortamındaki mucizevi sonuçların insan kliniklerine taşındığı bu kritik süreçte, özellikle pankreas ve kolon kanseri gibi tedavisi en güç türlerde elde edilen veriler, kanserin artık 'çaresiz bir hastalık' olmaktan çıktığını müjdeliyor. Bilim insanları bağışıklık sistemini bir avcıya dönüştüren yeni nesil aşılar ve hücre mühendisliği yöntemleriyle ölümcül tümörlerin genetik kodunu çözmeyi başardı.
Pankreas Kanserinde Fare Deneylerinden Gelen Tam Başarı
Genetik Yatkınlığı Olanlar İçin Kolon Kanseri Aşısı Devrede
Metastazı Durduran Yeni Nesil Aşı Çalışmaları
Lösemi Tedavisinde CAR-T Hücre Teknolojisi Zirve Yaptı
Rusya’nın Kanser Aşısı: Faz 1 ve Faz 2 Heyecanı
