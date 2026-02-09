onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Sevgililer Günü Yaklaşırken Bekledikleri Gerçek Aşka Kavuşacak 4 Şanslı Burç

Sevgililer Günü Yaklaşırken Bekledikleri Gerçek Aşka Kavuşacak 4 Şanslı Burç

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 16:43

Aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs, balık burcuna geçerek adeta bir 'kozmik rüya' dönemini başlatıyor. 10 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak olan bu transit, duygusal bağlarımızı şifalandırmak ve romantizmin en saf halini yaşamak için muazzam bir fırsat sunuyor. İşte bu büyüleyici döneme dair bilmeniz gerekenler ve şanslı burçlar için rehberimiz.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://parade.com/astrology/most-luc...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzellikler kraliçesi Venüs, 10 Şubat 2026 Salı günü Türkiye saatiyle öğle saatlerinde Balık burcuna geçerek "yücelme" dediğimiz en güçlü konumuna ulaşıyor.

Güzellikler kraliçesi Venüs, 10 Şubat 2026 Salı günü Türkiye saatiyle öğle saatlerinde Balık burcuna geçerek "yücelme" dediğimiz en güçlü konumuna ulaşıyor.

Astrolojide bir gezegenin yücelmesi, onun tüm olumlu özelliklerini hiçbir engel tanımadan, en saf haliyle sergilemesi demektir. 6 Mart’a kadar sürecek olan bu transit, mantığın sınırlarını zorlayan, tamamen sezgilere ve koşulsuz sevgiye dayalı bir dönemi müjdeliyor. Sevgililer Günü’nü de kapsayan bu süreçte, dünya her zamankinden daha nazik, daha sanatsal ve daha şifalı bir yer haline gelecek. Bu dönemde 'pembe gözlüklerimizi' takmak, sert gerçeklerden kaçmak değil, hayatın içindeki mucizeleri görmek için bir fırsat olacak.

1. Yengeç burcu

1. Yengeç burcu

Venüs, sizin gibi bir su grubu olan Balık’ta ilerlerken, haritanızın macera ve genişleme evini aydınlatıyor. Normalde evine ve güvenli alanına bağlı olan Yengeç burçları için bu, şaşırtıcı bir değişim demek. Bu dönemde partnerinizle sadece koltukta oturup film izlemek yetmeyecek; birlikte yeni bir dil öğrenmek, hiç gitmediğiniz bir şehre bilet almak veya felsefi derinliği olan sohbetlere dalmak isteyeceksiniz. Konfor alanınızın dışına çıktığınız an, aşkın ve tutkunun yeniden canlandığını göreceksiniz. Bilgiye ve keşfe olan bu açlığınız, sizi ruh eşinizle hiç beklemediğiniz bir noktada buluşturabilir.

2. Başak burcu

2. Başak burcu

Titiz ve detaycı Başak burçları için Venüs’ün Balık transiti kontrolü biraz olsun elden bırakma dersi taşıyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen bu aşk enerjisi, tüm ikili ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı mercek altına alıyor. Planlar yapmayı, listeler hazırlamayı bir kenara bırakıp hayatın akışına teslim olduğunuzda, ilişkilerinizdeki gerginliklerin kendiliğinden çözüldüğüne şahit olacaksınız. Eski kırgınlıkları onarmak veya mevcut ilişkinizde daha derin bir uyum yakalamak için evren size tam destek veriyor. Diplomasinin ve nezaketin gücüyle, hem profesyonel hem de özel hayatınızda zaferler elde edebilirsiniz.

3. Akrep burcu

3. Akrep burcu

Şans yıldızınız bu ay parlıyor, Akrep! Venüs haritanızın aşk, keyif ve yaratıcılık evinde dans ederken sizi son derece karizmatik ve davetkar kılıyor. Genellikle ciddi ve derin bağlılıklar arayan yapınız, bu süreçte yerini daha oyuncu ve hafif bir enerjiye bırakabilir. Hayatın sadece sorumluluklardan ibaret olmadığını hatırlayacaksınız. Flört etmenin, hobilerinize vakit ayırmanın ve yaratıcı projelerin tadını çıkaracaksınız. Partnerinizle aranızdaki kimyayı yükseltecek olan şey, birlikte saçmalamak ve hayatı bir oyun alanı gibi görmektir. Bu dönemde karşınıza çıkacak fırsatlar kalbinizdeki yaratıcı ateşi yeniden körükleyecek.

4. Balık Burcu

4. Balık Burcu

Sahne sizin! Venüs, yaklaşık bir ay boyunca sizin burcunuzda ve birinci evinizde seyahat ederek sizi adeta bir 'aşk mıknatısına' dönüştürecek. Bu süreçte sadece dış görünüşünüz değil, auranız da parlayacak. Kendinizi her zamankinden daha değerli hissedeceksiniz. İsteklerinizi dile getirirken hiç zorlanmayacaksınız. Dünyanın sizin sevgi dilinizi konuştuğunu hissetmek, ruhsal bir iyileşme sürecini de beraberinde getirecek. Gardırobunuzu yenilemek, sanatla ilgilenmek veya kendinize yönelik bir bakım ritüeli başlatmak için mükemmel bir zaman. Kendinize olan sevginiz arttıkça, dış dünyadan göreceğiniz ilgi de aynı oranda büyüyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın