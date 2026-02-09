Sevgililer Günü Yaklaşırken Bekledikleri Gerçek Aşka Kavuşacak 4 Şanslı Burç

Venüs, sizin gibi bir su grubu olan Balık’ta ilerlerken, haritanızın macera ve genişleme evini aydınlatıyor. Normalde evine ve güvenli alanına bağlı olan Yengeç burçları için bu, şaşırtıcı bir değişim demek. Bu dönemde partnerinizle sadece koltukta oturup film izlemek yetmeyecek; birlikte yeni bir dil öğrenmek, hiç gitmediğiniz bir şehre bilet almak veya felsefi derinliği olan sohbetlere dalmak isteyeceksiniz. Konfor alanınızın dışına çıktığınız an, aşkın ve tutkunun yeniden canlandığını göreceksiniz. Bilgiye ve keşfe olan bu açlığınız, sizi ruh eşinizle hiç beklemediğiniz bir noktada buluşturabilir.