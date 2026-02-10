2026 Yeni Model Renault Clio Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Başlangıç Fiyatı!

Evolution Plus donanım paketinde adaptif hız sabitleyici ve anahtarsız giriş gibi özellikler sunulurken, üst paket olan Esprit Alpine'de Alcantara döşemeler, 18 inç jantlar ve yarı otonom sürüş özellikleri öne çıkıyor. Renault, lansman dönemine özel olarak ilk 1.000 müşteriye 50 bin TL indirim, eski kullanıcılar için 50 bin TL takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi imkanı sunarak kullanıcıların yeni nesle geçişini kolaylaştırıyor. 29 farklı sürüş destek sistemiyle donatılan yeni Clio, hem şehir içinde hem de uzun yolda güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.