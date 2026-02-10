2026 Yeni Model Renault Clio Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Başlangıç Fiyatı!
Bursa’daki fabrikadan yollara çıkmaya hazırlanan altıncı nesil Renault Clio, 2026 yılına iddialı bir giriş yapıyor. Tamamen yenilenen tasarımı, gelişen teknolojik altyapısı ve verimlilik odaklı motor seçenekleriyle segmentindeki çıtayı yukarı taşıyan yeni Clio, Türkiye fiyatlarının açıklanmasıyla otomobil severlerin markajına girdi.
Yeni Clio, B segmenti bir otomobil olmasına rağmen dış tasarım detaylarıyla adeta üst segment modellerin heybetini yansıtıyor.
Kabin içine adım attığınızda, markanın tamamen elektrikli modeli Renault 5’ten izler taşıyan minimalist ve teknolojik bir atmosfer sizi karşılıyor.
Yeni Clio motor seçenekleriyle de ön plana çıkıyor
Türkiye pazarına giriş yapan yeni Clio’nun başlangıç fiyatı 1.799.000 TL olarak belirlendi.
