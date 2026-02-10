onedio
2026 Yeni Model Renault Clio Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Başlangıç Fiyatı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 11:25

Bursa’daki fabrikadan yollara çıkmaya hazırlanan altıncı nesil Renault Clio, 2026 yılına iddialı bir giriş yapıyor. Tamamen yenilenen tasarımı, gelişen teknolojik altyapısı ve verimlilik odaklı motor seçenekleriyle segmentindeki çıtayı yukarı taşıyan yeni Clio, Türkiye fiyatlarının açıklanmasıyla otomobil severlerin markajına girdi.

Yeni Clio, B segmenti bir otomobil olmasına rağmen dış tasarım detaylarıyla adeta üst segment modellerin heybetini yansıtıyor.

Gövde hatlarındaki keskin dokunuşlar, daha eğimli tavan yapısı ve geniş spoyler araca hem sportif hem de aerodinamik bir kimlik kazandırmış. Ön bölümde Renault logosundan ilham alan desenlerle bezeli ızgara yapısı ve agresif LED far grubu dikkat çekerken, arka kısımdaki bölünmüş LED stoplar modern görünümü pekiştiriyor. Gizli arka kapı kolları ise modelin ikonik imzasını korumaya devam ediyor. Boyutlardaki mütevazı artış ise iç mekanda ferahlık olarak geri dönüyor; 4.116 mm uzunluğa ve 2.591 mm dingil mesafesine ulaşan araç, yolcularına çok daha rahat bir diz mesafesi vadediyor.

Kabin içine adım attığınızda, markanın tamamen elektrikli modeli Renault 5’ten izler taşıyan minimalist ve teknolojik bir atmosfer sizi karşılıyor.

Eski nesildeki dikey ekran tasarımının yerini alan 10,1 inçlik çift ekranlı OpenR link multimedya sistemi, kokpitin merkezine oturuyor. Kullanıcı dostu yaklaşımı elden bırakmayan Renault, temel işlevler için fiziksel düğmeleri koruyarak ergonomiyi ön planda tutmuş. Vites kolunun direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda ciddi bir depolama alanı yaratılmış. Bagaj hacmi 391 litrede sabit kalsa da, yükleme eşiğinin 40 mm aşağı çekilmesi ağır valizlerin yerleştirilmesini oldukça pratikleştiriyor.

Yeni Clio motor seçenekleriyle de ön plana çıkıyor

Yeni Clio, şubat ayı itibarıyla ilk etapta 115 beygir güç üreten 1.2 litrelik üç silindirli TCe turbo benzinli motor ve 6 ileri çift kavramalı EDC şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. 5,1 lt/100 km gibi ekonomik bir tüketim sunan bu üniteyi, yılın ikinci yarısında beklenen LPG’li Eco-G ve tam hibrit versiyonlar takip edecek. Özellikle 160 beygirlik E-Tech tam hibrit versiyon, 1.000 kilometreyi bulan toplam menzili ve 3,9 litrelik düşük tüketimiyle verimlilikte devrim yaratmaya aday. Ayrıca bu hibrit sistem, şehir içi sürüşlerin %80'ini tamamen elektrikli modda yapabilme imkanı tanıyor.

Türkiye pazarına giriş yapan yeni Clio’nun başlangıç fiyatı 1.799.000 TL olarak belirlendi.

Evolution Plus donanım paketinde adaptif hız sabitleyici ve anahtarsız giriş gibi özellikler sunulurken, üst paket olan Esprit Alpine'de Alcantara döşemeler, 18 inç jantlar ve yarı otonom sürüş özellikleri öne çıkıyor. Renault, lansman dönemine özel olarak ilk 1.000 müşteriye 50 bin TL indirim, eski kullanıcılar için 50 bin TL takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi imkanı sunarak kullanıcıların yeni nesle geçişini kolaylaştırıyor. 29 farklı sürüş destek sistemiyle donatılan yeni Clio, hem şehir içinde hem de uzun yolda güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
