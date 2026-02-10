onedio
Bir Devrin Sonu mu Geliyor? Robot Süpürgeler Tek Tek Çöpe Atılıyor

Bir Devrin Sonu mu Geliyor? Robot Süpürgeler Tek Tek Çöpe Atılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 13:25

Bir dönemin akıllı ev simgesi olan otonom temizlik robotları, son on yılda en hızlı büyüyen tüketici elektroniği segmenti olmasına rağmen, bugünlerde ciddi bir sürdürülebilirlik kriziyle karşı karşıya. Yapılan son teknik analizler, binlerce dolara satılan bu cihazların kullanım ömürlerinin tasarım hataları ve ekonomik stratejiler nedeniyle 3 ila 4 yıl gibi kısa bir sürede sonlandığını ortaya koyuyor.

Sorunun temelinde cihazın kalbi sayılan lityum-iyon bataryalar yer alıyor.

Sorunun temelinde cihazın kalbi sayılan lityum-iyon bataryalar yer alıyor.

Robot süpürgelerin en zayıf halkası olan lityum-iyon bataryalar, yaklaşık 500-800 şarj döngüsünün ardından kapasitelerini %40’a varan oranlarda kaybediyor. 2026 yılı itibarıyla küresel lityum ve kobalt piyasasındaki dalgalanmalar, orijinal yedek parça fiyatlarını cihazın toplam bedelinin %40'ının üzerine taşıdı. Tüketiciler, sadece batarya değiştirmek için yeni bir cihaz fiyatının yarısını ödemek yerine, eski robotlarını geri dönüşüme göndermeyi tercih ediyor. Bu durum, teknoloji dünyasında 'ekonomik onarılamazlık' olarak tanımlanıyor.

Cihazların erken emekli edilmesindeki en sinsi faktör ise yazılım desteği.

Cihazların erken emekli edilmesindeki en sinsi faktör ise yazılım desteği.

Bulut sunucularına bağlı çalışan bu otonom araçlar, üretici firma sunucu desteğini çektiğinde veya yeni güncellemeleri eski donanımlara kapatıldığında mekanik olarak sağlam olsalar bile işlevsiz hale dönüşüyorlar. Haritalama yeteneğini kaybeden ve uygulama desteği kesilen binlerce cihaz, yazılımsal eskitme (planned obsolescence) kurbanı olarak piyasadan çekiliyor.

Hem süpürme hem silme fonksiyonu sunan modern hibrit modellerde görülen sıvı sızıntıları, anakart arızalarının %60'ından fazlasını oluşturuyor. Isı, nem ve kimyasal deterjanların etkisiyle mikroskobik çatlakların oluştuğu plastik aksamlar, sensör hassasiyetini bitirirken fırça motorlarındaki mekanik yorgunluk onarım maliyetlerini katlıyor.

Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor: "Sadece emiş gücüne bakmayın"

Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor: "Sadece emiş gücüne bakmayın"

Sektör temsilcileri, tüketicilerin artık sadece 'Pascal' birimiyle ölçülen emiş gücüne veya düşük fiyata odaklanmaması gerektiğini savunuyor. Satın alma aşamasında markanın parça sağlama taahhüdü, yerel servis ağının genişliği ve yazılım güncelleme garantisi artık en az emiş gücü kadar kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, bugün alınan en gelişmiş robot, sadece birkaç yıl sonra doğaya karışması yüzyıllar sürecek bir plastik ve metal yığınına dönüşme riski taşıyor.

