Bir Devrin Sonu mu Geliyor? Robot Süpürgeler Tek Tek Çöpe Atılıyor

Bulut sunucularına bağlı çalışan bu otonom araçlar, üretici firma sunucu desteğini çektiğinde veya yeni güncellemeleri eski donanımlara kapatıldığında mekanik olarak sağlam olsalar bile işlevsiz hale dönüşüyorlar. Haritalama yeteneğini kaybeden ve uygulama desteği kesilen binlerce cihaz, yazılımsal eskitme (planned obsolescence) kurbanı olarak piyasadan çekiliyor.

Hem süpürme hem silme fonksiyonu sunan modern hibrit modellerde görülen sıvı sızıntıları, anakart arızalarının %60'ından fazlasını oluşturuyor. Isı, nem ve kimyasal deterjanların etkisiyle mikroskobik çatlakların oluştuğu plastik aksamlar, sensör hassasiyetini bitirirken fırça motorlarındaki mekanik yorgunluk onarım maliyetlerini katlıyor.