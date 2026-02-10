Bir Devrin Sonu mu Geliyor? Robot Süpürgeler Tek Tek Çöpe Atılıyor
Kaynak: https://www.fairvacuum.com/11-reasons...
Bir dönemin akıllı ev simgesi olan otonom temizlik robotları, son on yılda en hızlı büyüyen tüketici elektroniği segmenti olmasına rağmen, bugünlerde ciddi bir sürdürülebilirlik kriziyle karşı karşıya. Yapılan son teknik analizler, binlerce dolara satılan bu cihazların kullanım ömürlerinin tasarım hataları ve ekonomik stratejiler nedeniyle 3 ila 4 yıl gibi kısa bir sürede sonlandığını ortaya koyuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sorunun temelinde cihazın kalbi sayılan lityum-iyon bataryalar yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihazların erken emekli edilmesindeki en sinsi faktör ise yazılım desteği.
Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor: "Sadece emiş gücüne bakmayın"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın