Sokak Lambaları Tek Tek Değiştirilmeye Başlandı: Avrupa Neden Kırmızı Sokak Lambalarına Geçiyor?

Hollanda Ekoloji Enstitüsü tarafından yürütülen beş yıllık kapsamlı bir çalışma, bu değişimin mantığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Baş araştırmacı Kamiel Spoelstra ve ekibi, kırmızı ışığın yarasalar üzerindeki etkisinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu gözlemledi. Spoelstra’nın belirttiğine göre, yarasalar kırmızı ışık altında, tam karanlıktaymışçasına aktif kalabiliyorlar. Oysa beyaz ve yeşil ışık bu canlıların hareket kabiliyetini ve avlanma verimliliğini dramatik şekilde düşürüyor.

Yarasalar için gece karanlığı, yırtıcılardan korunmak ve rakiplerle karşılaşmamak adına hayati bir sığınaktır. Özellikle Natterer yarasası gibi ışıktan kaçınan türler, yapay beyaz ışık altında kendilerini baykuş gibi avcılara karşı tamamen savunmasız hissederler. Kırmızı aydınlatma ise bu türlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak ekolojik koridorların sürekliliğine imkan tanıyor.