Dolandırıcılarda Yöntem Bitmiyor: "Torun Numarası" Tuzağı!

Ömer Faruk Kino
11.02.2026 - 12:00

Almanya’da 2025 yılı itibarıyla rekor seviyeye ulaşan telefon dolandırıcılığı vakaları, Federal Ağ Ajansı’nı radikal önlemler almaya itti. Binlerce şüpheli hattın tek bir operasyonla kullanıma kapatıldığı bu süreçte, emniyet birimleri denetimlerini sıkılaştırırken benzer yöntemlerin hedefi olan Türkiye’deki vatandaşlar için de hayati uyarılar yapıldı.

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerin başında gelen "torun numarası", kurbanların en hassas noktası olan aile bağlarını hedef alıyor.

Genellikle yurt dışındaki çağrı merkezleri üzerinden kurulan bu tuzaklarda suçlular kendilerini kaza yapmış bir akraba, acil ameliyat parasına ihtiyaç duyan bir torun ya da güven kazanmak amacıyla 'gizli görevdeki bir polis memuru' olarak tanıtıyor. Uzmanlar, bu suçun yaşlı bireylerde sadece ekonomik bir yıkım değil, aynı zamanda telafisi güç psikolojik travmalar bıraktığının altını çiziyor.

Alman polisi, bu organize şebekelerin kökünü kazımak amacıyla Europol ve komşu ülkelerin güvenlik güçleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor. Devletin yakın markajına giren bu örgütlere karşı yargı süreci de sertleşirken, dolandırıcıların kullandığı teknolojik altyapılar birer birer deşifre ediliyor.

Benzer suç şebekeleri Türkiye’de de oldukça aktif bir mesai harcıyor.

Almanya’daki 'torun' hikayesinin yerini ülkemizde genellikle 'Adınız bir terör örgütü soruşturmasına karıştı' veya 'Hesabınızdan şüpheli işlemler yapılıyor' yalanları alıyor. Emniyet birimleri, sizi arayan kişi bir yakınınız olduğunu iddia ediyorsa, telefonu hemen kapatıp o kişiyi kendi numarasından geri aramanızı öneriyor. Hiçbir resmi makamın telefon üzerinden nakit para veya altın talep etmeyeceğini unutmamalı, banka detaylarınızı asla paylaşmamalısınız. Şüpheli bir arama aldığınızda ise hiç vakit kaybetmeden 155 hattını arayarak durumu bildirmelisiniz.

Bozkurt

Şu numaraya düşmek hassaslıkla değil aptallıkla açıklanır. Teknoloji okuryazarlığının sıfırın altında olduğu Türkiye'de bile yediremezsiniz bunu.

onur.ozdemir

Anlıyorum işiniz zor, sürekli yeni paylaşım yapmak hepsinden zor. Arada eski paylaşımları tekrar yayına sokmak gerekli ama eski paylaşımı yeniden yayınlamada... Devamını Gör