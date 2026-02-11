Dolandırıcılarda Yöntem Bitmiyor: "Torun Numarası" Tuzağı!
Almanya’da 2025 yılı itibarıyla rekor seviyeye ulaşan telefon dolandırıcılığı vakaları, Federal Ağ Ajansı’nı radikal önlemler almaya itti. Binlerce şüpheli hattın tek bir operasyonla kullanıma kapatıldığı bu süreçte, emniyet birimleri denetimlerini sıkılaştırırken benzer yöntemlerin hedefi olan Türkiye’deki vatandaşlar için de hayati uyarılar yapıldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerin başında gelen "torun numarası", kurbanların en hassas noktası olan aile bağlarını hedef alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzer suç şebekeleri Türkiye’de de oldukça aktif bir mesai harcıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şu numaraya düşmek hassaslıkla değil aptallıkla açıklanır. Teknoloji okuryazarlığının sıfırın altında olduğu Türkiye'de bile yediremezsiniz bunu.
Anlıyorum işiniz zor, sürekli yeni paylaşım yapmak hepsinden zor. Arada eski paylaşımları tekrar yayına sokmak gerekli ama eski paylaşımı yeniden yayınlamada... Devamını Gör