Dolandırıcılarda Yöntem Bitmiyor: "Torun Numarası" Tuzağı!

Genellikle yurt dışındaki çağrı merkezleri üzerinden kurulan bu tuzaklarda suçlular kendilerini kaza yapmış bir akraba, acil ameliyat parasına ihtiyaç duyan bir torun ya da güven kazanmak amacıyla 'gizli görevdeki bir polis memuru' olarak tanıtıyor. Uzmanlar, bu suçun yaşlı bireylerde sadece ekonomik bir yıkım değil, aynı zamanda telafisi güç psikolojik travmalar bıraktığının altını çiziyor.

Alman polisi, bu organize şebekelerin kökünü kazımak amacıyla Europol ve komşu ülkelerin güvenlik güçleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor. Devletin yakın markajına giren bu örgütlere karşı yargı süreci de sertleşirken, dolandırıcıların kullandığı teknolojik altyapılar birer birer deşifre ediliyor.