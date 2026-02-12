onedio
Kendi Küçük, Etkisi Büyük: Uzmanlar En Hızlı Yağ Yaktıran Meyveyi Açıkladı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 13:43

Kilo verme sürecinde olanlar için tıp dünyasından ezber bozan bir açıklama geldi. Ünlü tıp insanı Dr. Neal Barnard, katıldığı bir programda vücuttaki yağları hızla eriten bir numaralı besini açıkladı. Yapılan bilimsel araştırmalarla desteklenen bu iddiaya göre, doğanın bize sunduğu küçük ama etkili bir meyve olan yaban mersini, özellikle göbek bölgesindeki yağlanmaya karşı en güçlü silah olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: 1, 2

Sırrı içindeki "Antosiyanin" bileşeninde

Yaban mersininin bu mucizevi etkisinin temelinde, meyveye koyu mor rengini veren antosiyanin pigmenti yatıyor. Dr. Barnard, bu özel bitki bileşeninin metabolizmayı doğrudan hızlandırdığını ve vücudun yağ yakım mekanizmalarını harekete geçirdiğini belirtiyor. Sadece düşük kalorili bir atıştırmalık olmakla kalmayan bu süper gıda, yüksek lif oranı sayesinde tokluk süresini uzatarak diyet yapanların en büyük kabusu olan tatlı krizlerini de doğal yoldan engelliyor.

Michigan Üniversitesi araştırması sonuçları doğruluyor.

Bu çarpıcı iddia, laboratuvar ortamında yapılan akademik çalışmalarla da destekleniyor. Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından gerçekleştirilen 90 günlük bir deneyde, beslenme programlarına yaban mersini takviyesi eklenen deneklerin vücut analizleri yapıldı. Araştırma sonucunda, düzenli yaban mersini tüketiminin özellikle karaciğer ve bağırsak çevresindeki tehlikeli iç organ yağlanmasını belirgin ölçüde azalttığı tespit edildi.

Uzmanlar, metabolik riskleri minimize eden bu meyvenin, sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
