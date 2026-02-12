Kendi Küçük, Etkisi Büyük: Uzmanlar En Hızlı Yağ Yaktıran Meyveyi Açıkladı!

Bu çarpıcı iddia, laboratuvar ortamında yapılan akademik çalışmalarla da destekleniyor. Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından gerçekleştirilen 90 günlük bir deneyde, beslenme programlarına yaban mersini takviyesi eklenen deneklerin vücut analizleri yapıldı. Araştırma sonucunda, düzenli yaban mersini tüketiminin özellikle karaciğer ve bağırsak çevresindeki tehlikeli iç organ yağlanmasını belirgin ölçüde azalttığı tespit edildi.

Uzmanlar, metabolik riskleri minimize eden bu meyvenin, sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.