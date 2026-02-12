onedio
İsrail'in "Tek Tuşla Bilgileri Dinleyen" Ajan Uygulaması Yanlışlıkla İfşa Edildi: Hiçbir Bilgi Güvende Değil

Ömer Faruk Kino
12.02.2026 - 11:17

İsrail merkezli siber istihbarat firması Paragon’un geliştirdiği Graphite casus yazılımı, çalışanların sosyal medyada yaptığı dikkatsiz bir paylaşım sonucu ifşa oldu. LinkedIn’de paylaşılan bir selfie fotoğrafında arka planda görünen kontrol paneli, en güvenli kabul edilen mesajlaşma uygulamalarının bile nasıl kolayca hedef alınabildiğini gözler önüne serdi.

Dünyanın en kapalı kutu siber teknoloji şirketlerinden biri olan Paragon, beklenmedik bir "insan hatası" ile gündemde.

Dünyanın en kapalı kutu siber teknoloji şirketlerinden biri olan Paragon, beklenmedik bir "insan hatası" ile gündemde.

Şirket çalışanlarının ofis içinde çekip LinkedIn’de paylaştığı bir selfie, firmanın en önemli ürünü Graphite’ın kontrol panelini tüm dünyaya gösterdi. Normal şartlarda yalnızca devlet kurumlarına ve istihbarat servislerine sunulan bu arayüzün sivil bir dikkatsizlik sonucu deşifre olması siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sızan görüntülerde en dikkat çeken detay, Graphite’ın kullanıcı dostu ve korkutucu derecede basit arayüzü oldu. Yazılım, teknik bilgi gerektirmeden, neredeyse tek bir komutla hedef telefona sızmaya imkan tanıyor. Panel üzerinden cihazın tüm içeriğine erişilebildiği, konum takibi yapılabildiği ve mikrofonun uzaktan aktive edilebildiği görülüyor.

Uçtan uca şifreleme artık güvende değil mi?

Uçtan uca şifreleme artık güvende değil mi?

Graphite’ın en korkutucu özelliği ise WhatsApp, Signal ve Telegram gibi uçtan uca şifreleme yöntemlerini kullanan uygulamaları dahi aşabiliyor olması. Yazılım, veriyi bulut üzerinden veya şifreleme çözülmeden hemen önce cihazın işletim sistemi seviyesinden yakalıyor. Bu durum, en güvenli mesajlaşma platformlarının bile gelişmiş casus yazılımlar karşısında savunmasız kalabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

Paragon’un bu sızıntısı, İsrail menşeli NSO Group (Pegasus) gibi firmaların ardından siber istihbarat sektörünün ne kadar devasa ve kontrolsüz bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Graphite gibi araçlar, 'güvenlik' adı altında bireysel gizliliği tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip.

