İsrail'in "Tek Tuşla Bilgileri Dinleyen" Ajan Uygulaması Yanlışlıkla İfşa Edildi: Hiçbir Bilgi Güvende Değil
İsrail merkezli siber istihbarat firması Paragon’un geliştirdiği Graphite casus yazılımı, çalışanların sosyal medyada yaptığı dikkatsiz bir paylaşım sonucu ifşa oldu. LinkedIn’de paylaşılan bir selfie fotoğrafında arka planda görünen kontrol paneli, en güvenli kabul edilen mesajlaşma uygulamalarının bile nasıl kolayca hedef alınabildiğini gözler önüne serdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en kapalı kutu siber teknoloji şirketlerinden biri olan Paragon, beklenmedik bir "insan hatası" ile gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçtan uca şifreleme artık güvende değil mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın