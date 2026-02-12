İsrail'in "Tek Tuşla Bilgileri Dinleyen" Ajan Uygulaması Yanlışlıkla İfşa Edildi: Hiçbir Bilgi Güvende Değil

Şirket çalışanlarının ofis içinde çekip LinkedIn’de paylaştığı bir selfie, firmanın en önemli ürünü Graphite’ın kontrol panelini tüm dünyaya gösterdi. Normal şartlarda yalnızca devlet kurumlarına ve istihbarat servislerine sunulan bu arayüzün sivil bir dikkatsizlik sonucu deşifre olması siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sızan görüntülerde en dikkat çeken detay, Graphite’ın kullanıcı dostu ve korkutucu derecede basit arayüzü oldu. Yazılım, teknik bilgi gerektirmeden, neredeyse tek bir komutla hedef telefona sızmaya imkan tanıyor. Panel üzerinden cihazın tüm içeriğine erişilebildiği, konum takibi yapılabildiği ve mikrofonun uzaktan aktive edilebildiği görülüyor.