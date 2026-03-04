onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Geri Dönecek Burçlar: Eski Defterler Açılıyor

Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Geri Dönecek Burçlar: Eski Defterler Açılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 17:40

Merkür retrosu denince çoğu kişinin aklına iletişim sorunları, yarım kalan konuşmalar ve geçmişten gelen mesajlar geliyor. Özellikle eski sevgililerin yeniden ortaya çıkması retro dönemlerinin en çok konuşulan konularından biri. Astrologlara göre Balık burcunda gerçekleşen Merkür retrosu duyguları daha yoğun hale getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak

Başak burcu için Merkür retrosu ilişkiler açısından önemli bir yüzleşme süreci yaratabiliyor. Astrologlara göre geçmişte kalan bir partnerden ani bir mesaj gelme ihtimali bulunuyor. Özellikle uzun zamandır konuşulmayan bir kişinin beklenmedik şekilde iletişime geçmesi şaşırtıcı olmayabilir.

Bu durum ilk anda eski duyguları yeniden hatırlatabilir. Fakat astrologlara göre önemli olan geçmiş ilişkiyi yeniden değerlendirmek. Bazı kişiler hayatımıza kalıcı olmak için değil, bize bir şey öğretmek için girebiliyor. Bu nedenle eski ilişkiye geri dönme fikri ortaya çıksa bile sağduyuyla hareket etmek önem taşıyor.

Akrep

Akrep

Akrep burcu için eski sevgiliyle karşılaşma ihtimali oldukça sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilir. Astrologlara göre bu karşılaşma çoğu zaman sosyal bir ortamda gerçekleşebilir. Eğlenceli bir akşam, arkadaş buluşması ya da kalabalık bir etkinlik sırasında geçmişten biri yeniden karşılarına çıkabilir.

İlk anda duygular yoğun şekilde hissedilebilir. Fakat zamanla ilişkiye dair gerçekler daha net görülebilir. Bu karşılaşma Akrep burcu için geçmiş ilişkiyi farklı bir açıdan değerlendirme fırsatı yaratabilir ve bazı soruların cevaplarını bulmalarına yardımcı olabilir.

Balık

Balık

Balık burcu söz konusu Merkür retrosundan en çok etkilenen burçlar arasında yer alıyor. Retro Balık burcunda gerçekleştiği için geçmişten gelen kişiler oldukça ani şekilde yeniden hayatlarına girebilir. Uzun zamandır iletişim kurulmamış bir partnerden gelen mesaj ya da beklenmedik bir karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Fakat astrologlara göre böyle durumlarda acele karar vermemek büyük önem taşıyor. Eski sevgilinin yeniden ortaya çıkması her zaman ilişkiyi yeniden başlatmak anlamına gelmeyebilir. Bazen geçmiş yalnızca kişinin ne kadar değiştiğini ve ne kadar yol aldığını göstermek için yeniden hatırlatıcı rol üstlenebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın