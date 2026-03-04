Merkür Retrosu'nda Eski Sevgilisi Geri Dönecek Burçlar: Eski Defterler Açılıyor

Başak burcu için Merkür retrosu ilişkiler açısından önemli bir yüzleşme süreci yaratabiliyor. Astrologlara göre geçmişte kalan bir partnerden ani bir mesaj gelme ihtimali bulunuyor. Özellikle uzun zamandır konuşulmayan bir kişinin beklenmedik şekilde iletişime geçmesi şaşırtıcı olmayabilir.

Bu durum ilk anda eski duyguları yeniden hatırlatabilir. Fakat astrologlara göre önemli olan geçmiş ilişkiyi yeniden değerlendirmek. Bazı kişiler hayatımıza kalıcı olmak için değil, bize bir şey öğretmek için girebiliyor. Bu nedenle eski ilişkiye geri dönme fikri ortaya çıksa bile sağduyuyla hareket etmek önem taşıyor.