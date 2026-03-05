Bella Hadid’in Son Paylaşımlarındaki Aşırı Zayıf Görünümü Endişelendirdi!

Gigi Hadid’in kardeşi olan Bella, kısa sürede podyumların en güçlü yüzlerinden biri haline gelmiş; Dior, Versace, Fendi ve Balenciaga gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde yürüyerek moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Ancak Hadid’in kariyeri kadar konuşulan bir diğer konu da uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı oldu. Ünlü model, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı sağlık sorunlarını ve tedavi süreçlerini açıkça anlatmıştı.