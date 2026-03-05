Bella Hadid’in Son Paylaşımlarındaki Aşırı Zayıf Görünümü Endişelendirdi!
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, moda dünyasındaki başarıları ve yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Podyumların en çok konuşulan yüzlerinden olan Hadid, bu kez kariyeriyle değil sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla dikkat çekti. Ünlü modelin oldukça zayıf görünen son hali takipçilerini endişelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, yalnızca moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olmasıyla değil, aynı zamanda yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle de sık sık gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bella Hadid bu kez kariyeriyle değil, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın