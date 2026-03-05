onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bella Hadid’in Son Paylaşımlarındaki Aşırı Zayıf Görünümü Endişelendirdi!

Bella Hadid’in Son Paylaşımlarındaki Aşırı Zayıf Görünümü Endişelendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2026 - 08:51

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, moda dünyasındaki başarıları ve yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Podyumların en çok konuşulan yüzlerinden olan Hadid, bu kez kariyeriyle değil sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla dikkat çekti. Ünlü modelin oldukça zayıf görünen son hali takipçilerini endişelendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, yalnızca moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olmasıyla değil, aynı zamanda yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle de sık sık gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, yalnızca moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olmasıyla değil, aynı zamanda yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle de sık sık gündeme geliyor.

Gigi Hadid’in kardeşi olan Bella, kısa sürede podyumların en güçlü yüzlerinden biri haline gelmiş; Dior, Versace, Fendi ve Balenciaga gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde yürüyerek moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Ancak Hadid’in kariyeri kadar konuşulan bir diğer konu da uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı oldu. Ünlü model, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı sağlık sorunlarını ve tedavi süreçlerini açıkça anlatmıştı.

Bella Hadid bu kez kariyeriyle değil, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla gündeme geldi.

Bella Hadid bu kez kariyeriyle değil, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla gündeme geldi.

Ünlü modelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda oldukça zayıf görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraflarda Hadid’in verdiği kilolar birçok takipçisinin gözünden kaçmazken, kısa sürede sosyal medyada kullanıcıları endişelendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın