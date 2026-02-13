Asırlık Isıtma Sistemi Görenleri Hayran Bırakıyor: Halk Arasında "Peç" Olarak Biliniyor

Bir asrı geride bırakmasına rağmen duvarlarda herhangi bir deformasyon veya çatlama görülmemesi, sistemin ne denli sağlam bir işçilikle inşa edildiğini kanıtlıyor. Doğalgazın yaygınlaşmasından önce şehrin en konforlu ısınma yöntemi olan peç, bugün dahi bizlere eski dönemlerin ileri görüşlü teknik çözümlerini fısıldıyor. Zeytinlik semtindeki bu konaklar, mühendislik ile sanatın birleştiği birer miras olarak geleceğe ışık tutuyor.