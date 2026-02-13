Asırlık Isıtma Sistemi Görenleri Hayran Bırakıyor: Halk Arasında "Peç" Olarak Biliniyor
Giresun’un tarih kokan Zeytinlik semti, yalnızca estetik mimarisiyle değil, yüzyıl öncesinin mühendislik zekasını yansıtan 'peç' sistemiyle de görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Günümüzde modern ısıtma yöntemleri hayatımızın merkezinde olsa da yaklaşık 120 yıl önce inşa edilen bu tescilli konaklarda kullanılan düzenek bugünkü merkezi ısıtma sistemlerinin atası sayılıyor.
Halk arasında "peç" adıyla anılan bu özel sistem, hem tasarrufu hem de estetik zarafeti birleştiriyor.
Bu sistem tek merkezden gelen kesintisiz bir sıcaklık sağlıyor.
Peç sistemi doğalgazdan önce evleri ısıtmak için kullanılıyordu.
