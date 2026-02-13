onedio
Asırlık Isıtma Sistemi Görenleri Hayran Bırakıyor: Halk Arasında "Peç" Olarak Biliniyor

13.02.2026 - 10:47

Giresun’un tarih kokan Zeytinlik semti, yalnızca estetik mimarisiyle değil, yüzyıl öncesinin mühendislik zekasını yansıtan 'peç' sistemiyle de görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Günümüzde modern ısıtma yöntemleri hayatımızın merkezinde olsa da yaklaşık 120 yıl önce inşa edilen bu tescilli konaklarda kullanılan düzenek bugünkü merkezi ısıtma sistemlerinin atası sayılıyor.

Halk arasında "peç" adıyla anılan bu özel sistem, hem tasarrufu hem de estetik zarafeti birleştiriyor.

Döneminde hükümet konağı, karakol ve okul gibi kritik işlevler üstlenen, günümüzde ise kütüphane olarak hizmet veren tarihi binada bu sistem hâlâ titizlikle korunuyor. Sistemin en büyüleyici özelliği duvarın içine gömülü olan çift taraflı yapısı. Yanma işlemi bir odada gerçekleştirilirken, duvarın diğer tarafında bulunan dekoratif gövde ısının homojen bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Bu sayede tek bir ateşle birden fazla mekanın konforu sağlanabiliyor.

Bu sistem tek merkezden gelen kesintisiz bir sıcaklık sağlıyor.

Kütüphane görevlisi Yetgin Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, peç sadece yan yana duran odaları ısıtmakla kalmıyor, bacanın stratejik mimarisi sayesinde ısıyı üst katlara da taşıyor. Yüksek tavanlı ve geniş hacimli tarihi yapıların ısıtılmasının güçlüğüne rağmen, meşe ve gürgen gibi yüksek kalorili odunların kullanıldığı bu sistem, tüm binayı etkisi altına alan mükemmel bir performans sergiliyormuş.

Peç sistemi doğalgazdan önce evleri ısıtmak için kullanılıyordu.

Bir asrı geride bırakmasına rağmen duvarlarda herhangi bir deformasyon veya çatlama görülmemesi, sistemin ne denli sağlam bir işçilikle inşa edildiğini kanıtlıyor. Doğalgazın yaygınlaşmasından önce şehrin en konforlu ısınma yöntemi olan peç, bugün dahi bizlere eski dönemlerin ileri görüşlü teknik çözümlerini fısıldıyor. Zeytinlik semtindeki bu konaklar, mühendislik ile sanatın birleştiği birer miras olarak geleceğe ışık tutuyor.

