Tek Bir Tohum 30 Kiloya Bedel! Dünyanın En Büyük Tohumu Sadece Burada Yetişiyor
Seyşeller’in izole adalarında yetişen ve 'coco de mer' olarak bilinen devasa tohumlar, bitki krallığının biyolojik sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bir otomobil lastiği kadar yer kaplayan bu bitkisel devler, 30 kilogramı aşan ağırlıklarıyla dünyanın en ağır tohumu unvanını elinde tutuyor.
Milyonlarca yıl önce Seyşeller’in ana karadan kopması, coco de mer ağaçlarını dış dünyadan tamamen soyutladı.
Kendi besinini üreten huni sistemi ile hayatta kalıyor.
