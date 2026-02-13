onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tek Bir Tohum 30 Kiloya Bedel! Dünyanın En Büyük Tohumu Sadece Burada Yetişiyor

Tek Bir Tohum 30 Kiloya Bedel! Dünyanın En Büyük Tohumu Sadece Burada Yetişiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 12:59

Seyşeller’in izole adalarında yetişen ve 'coco de mer' olarak bilinen devasa tohumlar, bitki krallığının biyolojik sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bir otomobil lastiği kadar yer kaplayan bu bitkisel devler, 30 kilogramı aşan ağırlıklarıyla dünyanın en ağır tohumu unvanını elinde tutuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.iflscience.com/the-worlds...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca yıl önce Seyşeller’in ana karadan kopması, coco de mer ağaçlarını dış dünyadan tamamen soyutladı.

Milyonlarca yıl önce Seyşeller’in ana karadan kopması, coco de mer ağaçlarını dış dünyadan tamamen soyutladı.

Bu biyolojik fenomenin kökeni, Seyşeller’in milyonlarca yıl önce anakaradan ayrılmasına dayanıyor. İzolasyon süreciyle birlikte tohumlarını uzak mesafelere taşıyacak hayvan popülasyonundan kopan ağaçlar, hayatta kalabilmek için şaşırtıcı bir evrimsel strateji geliştirdi. Taşıyıcıları olmayan coco de mer ağaçları nesillerini kendi gövdelerinin dibinde sürdürmek zorunda kaldı. Bu durum, yeni filizlenen ağaçların ebeveynleri ve kardeşleriyle dar bir alanda amansız bir rekabete girmesine neden oldu.

Almanya’daki Darmstadt Teknik Üniversitesi’nden bilim insanı Christopher Kaiser-Bunbury, bu çevresel baskının tohum boyutlarını devleştirdiğini ifade ediyor. Araştırmalara göre, tohum ne kadar büyükse, içerdiği yüksek enerji deposu sayesinde kısıtlı ışık ve kaynak ortamında hayatta kalma şansı o kadar artıyor.

Kendi besinini üreten huni sistemi ile hayatta kalıyor.

Kendi besinini üreten huni sistemi ile hayatta kalıyor.

Verimsiz ve fosfor bakımından fakir topraklarda bu denli ağır tohumlar üretebilmek, tam anlamıyla bir mühendislik başarısı olarak nitelendiriliyor. Ağacın devasa yaprakları yağmur suyunu toplayıp gövdenin dibine yönlendiren bir huni sistemi gibi çalışıyor. Gövde boyunca süzülen su, ağaç üzerindeki fosforca zengin maddeleri toplayarak bitkinin kök bölgesini zenginleştiren bir besin çözeltisine dönüşüyor.

Bu akıllı sistem sayesinde ağaç kısıtlı kaynakları doğrudan kendi kök bölgesine ve devasa tohumlarına aktarmayı başarıyor. Doğanın bu muazzam tasarımı, coco de mer ağacının en verimsiz topraklarda bile dünyanın en ağır tohumlarını besleyebilmesine olanak tanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın