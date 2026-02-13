Dünyanın En Yalnız Koyunuydu: İki Yıl Kayaların Üstünde Mahsur Kaldıktan Sonra Anne Oldu
İskoçya’nın sarp kayalıklarında tam iki yıl boyunca tek başına hayata tutunmaya çalışan ve bu dramatik hikayesiyle 'dünyanın en yalnız koyunu' olarak tanınan Fiona, hüzünlü başladığı yolculuğunu mucizevi bir sonla taçlandırdı. 2023 yılında gerçekleştirilen nefes kesen bir operasyonla özgürlüğüne kavuşan Fiona, geçtiğimiz günlerde iki sağlıklı kuzu dünyaya getirerek dünyanın en yalnız koyunu unvanını mutlu bir anne olarak değiştirdi.
Fiona kayalıklardaki iki yıllık tutsak kalmıştı.
Fiona başlarda toparlansa da psikolojik olarak ciddi bir travma yaşıyordu.
Beklenen müjde bu yılın başlarında geldi.
