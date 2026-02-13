Dünyanın En Yalnız Koyunuydu: İki Yıl Kayaların Üstünde Mahsur Kaldıktan Sonra Anne Oldu

Sağlığına tamamen kavuşan Fiona, biri dişi, biri erkek olmak üzere iki sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Çiftlik yönetimi, Fiona’nın doğumun hemen ardından yavrularıyla kurduğu güçlü bağın büyüleyici olduğunu belirtti. Artık yalnız olmayan Fiona, vaktinin tamamını yavrularını yalayarak ve onları bir an olsun yanından ayırmayarak geçiriyor.

Henüz isimleri konulmayan küçük yavrular için sosyal medyada şimdiden binlerce öneri yağmaya başladı. Kimileri isimlerin Shrek serisinden esinlenmesini önerirken, kimileri ise bu mucizevi kurtuluşa yakışacak anlamlı isimler peşinde. İskoçya’nın o ıssız kayalıklarından, sıcacık bir çiftlik yuvasına uzanan bu başarı öyküsü, doğanın ve sevginin iyileştirici gücünü bir kez daha kanıtlıyor.