Dünyanın En Yalnız Koyunuydu: İki Yıl Kayaların Üstünde Mahsur Kaldıktan Sonra Anne Oldu

Dünyanın En Yalnız Koyunuydu: İki Yıl Kayaların Üstünde Mahsur Kaldıktan Sonra Anne Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 15:50

İskoçya’nın sarp kayalıklarında tam iki yıl boyunca tek başına hayata tutunmaya çalışan ve bu dramatik hikayesiyle 'dünyanın en yalnız koyunu' olarak tanınan Fiona, hüzünlü başladığı yolculuğunu mucizevi bir sonla taçlandırdı. 2023 yılında gerçekleştirilen nefes kesen bir operasyonla özgürlüğüne kavuşan Fiona, geçtiğimiz günlerde iki sağlıklı kuzu dünyaya getirerek dünyanın en yalnız koyunu unvanını mutlu bir anne olarak değiştirdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c80...
Fiona kayalıklardaki iki yıllık tutsak kalmıştı.

Fiona kayalıklardaki iki yıllık tutsak kalmıştı.

Fiona’nın hikayesi, bir kanocu olan Jillian Turner’ın 2021 yılında uçurumun dibindeki dar bir kıyı şeridinde onu fark etmesiyle başladı. Bir sürü hayvanı için en büyük işkence olan yalnızlığa, sert hava koşullarına ve kısıtlı besine rağmen hayatta kalan koyun, iki yıl sonra aynı noktada tekrar görüldüğünde dünya basınında yankı uyandırdı. Yünleri o kadar uzamıştı ki artık hareket etmekte zorlanıyordu. Gönüllü bir ekibin dik yamaçlardan halatlarla inerek gerçekleştirdiği zorlu kurtarma operasyonu sonucunda, Fiona nihayet ayaklarının altındaki soğuk kayalardan kurtarıldı.

Fiona başlarda toparlansa da psikolojik olarak ciddi bir travma yaşıyordu.

Fiona başlarda toparlansa da psikolojik olarak ciddi bir travma yaşıyordu.

Kurtarıldıktan sonra Dumfries bölgesindeki Dalscone Park Çiftliği’ne getirilen Fiona’nın iyileşme süreci hiç de kolay olmadı. Bakımsızlık ve aşırı kilo gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden koyun, fiziksel olarak toparlansa da psikolojik olarak ciddi bir travma yaşıyordu. Çiftlik sahibi Ben Best, Fiona’nın uzun süreli yalnızlık nedeniyle diğer koyunlarla bağ kurmakta zorlandığını ve sürüden hep uzak durduğunu ifade etti. Uzmanlar, Fiona’nın bu sosyal izolasyonu aşması için en iyi yolun 'kendi ailesine' sahip olması olduğuna karar verdi.

Beklenen müjde bu yılın başlarında geldi.

Beklenen müjde bu yılın başlarında geldi.

Sağlığına tamamen kavuşan Fiona, biri dişi, biri erkek olmak üzere iki sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Çiftlik yönetimi, Fiona’nın doğumun hemen ardından yavrularıyla kurduğu güçlü bağın büyüleyici olduğunu belirtti. Artık yalnız olmayan Fiona, vaktinin tamamını yavrularını yalayarak ve onları bir an olsun yanından ayırmayarak geçiriyor.

Henüz isimleri konulmayan küçük yavrular için sosyal medyada şimdiden binlerce öneri yağmaya başladı. Kimileri isimlerin Shrek serisinden esinlenmesini önerirken, kimileri ise bu mucizevi kurtuluşa yakışacak anlamlı isimler peşinde. İskoçya’nın o ıssız kayalıklarından, sıcacık bir çiftlik yuvasına uzanan bu başarı öyküsü, doğanın ve sevginin iyileştirici gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
