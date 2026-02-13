12 Yıl Önce Türkiye’nin Konuştuğu Çocuklar Büyüdü, THY’nin Misafiri Oldu
TÜRK Hava Yolları’nın (THY) 12 yıl önce başlattığı Iğdır uçuşlarının tanıtımında yer alan ve o dönem dünyanın en çok izlenen reklam filmi olan ‘Hayal Edince’nin oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, havayolu şirketinin misafiri oldu.
12 yıl önce Türkiye onları konuşmuştu.
