LinkedIn'de İş Arayanlar "Umutsuz" Etiketi Kullanmaya Başladı
Popüler kariyer sitesi LinkedIn kullanıyorsanız profil fotoğraflarının etrafına yerleştirilen bazı etiketlere alışkınsınızdır. Çalışmaya açık olanlar Open to Work, çalışana ihtiyacı olanlar ve işverenler #hiring gibi etiketlerle kendilerini ifade ediyor. Ancak son yıllarda pek çok sektörün daralması ve iş arama süreçlerinin uzamasıyla umudu kalmayanlar yeni bir 'banner' kullanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wall Street Journal'ın raporuna göre uzun süreli işsizlik, iş piyasasındaki daralma nedeniyle pek çok kişi umutsuz hissediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönderi X'te de 1.3 milyon görüntülenme alarak pek çok yoruma ev sahipliği yaptı.
İnsanlar iş piyasası koşullarından dert yandı.
Blank isimli kullanıcının paylaşım şöyle;
Bir kullanıcı da bu durumun aşağılama seviyelerine geldiğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazıları artık uygulamayı silmek zorunda olduğunu paylaştı.
Sitedeki genel atmosfer de tepkilerin odağında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çok kötü ya.Umarım iş arayanlar iş bulur,şu ülkede tek bir mutsuz insan kalmasın ya