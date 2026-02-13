onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
LinkedIn'de İş Arayanlar "Umutsuz" Etiketi Kullanmaya Başladı

LinkedIn'de İş Arayanlar "Umutsuz" Etiketi Kullanmaya Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 15:09

Popüler kariyer sitesi LinkedIn kullanıyorsanız profil fotoğraflarının etrafına yerleştirilen bazı etiketlere alışkınsınızdır. Çalışmaya açık olanlar Open to Work, çalışana ihtiyacı olanlar ve işverenler #hiring gibi etiketlerle kendilerini ifade ediyor. Ancak son yıllarda pek çok sektörün daralması ve iş arama süreçlerinin uzamasıyla umudu kalmayanlar yeni bir 'banner' kullanmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wall Street Journal'ın raporuna göre uzun süreli işsizlik, iş piyasasındaki daralma nedeniyle pek çok kişi umutsuz hissediyor.

Wall Street Journal'ın raporuna göre uzun süreli işsizlik, iş piyasasındaki daralma nedeniyle pek çok kişi umutsuz hissediyor.

Rapora göre 2024 sonlarında kullanılmaya başlayan bu banner (bayrak) son günlerde hiç olmadığı kadar öne çıkmaya başladı. İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki grafik tasarımcı Courtney Summer Myers ocak ayından beri iki kez işten çıkarıldı. ve paylaştığı gönderiyle 426 binden fazla tepki, 9.500 yorum ve 8.815 yeniden paylaşım aldı. Bu sayede freelance teklifler, iş görüşmeleri ve binlerce mesaj alsa da diğer çalışan adayları için durum pek iç açıcı değil. Bazı İnsan Kaynakları uzmanları bu trendin çalışanın elini güçsüzleştiren bir hareket olarak görse de pek çok kişi halihazırda aylarca iş aradıkları için böyle bir psikolojiye girmenin normal olduğunu belirtiyor.

Gönderi X'te de 1.3 milyon görüntülenme alarak pek çok yoruma ev sahipliği yaptı.

Gönderi X'te de 1.3 milyon görüntülenme alarak pek çok yoruma ev sahipliği yaptı.

İnsanlar iş piyasası koşullarından dert yandı.

İnsanlar iş piyasası koşullarından dert yandı.
twitter.com

Blank isimli kullanıcının paylaşım şöyle;

Blank isimli kullanıcının paylaşım şöyle;

Bir kullanıcı da bu durumun aşağılama seviyelerine geldiğini öne sürdü.

Bir kullanıcı da bu durumun aşağılama seviyelerine geldiğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazıları artık uygulamayı silmek zorunda olduğunu paylaştı.

Bazıları artık uygulamayı silmek zorunda olduğunu paylaştı.

Sitedeki genel atmosfer de tepkilerin odağında.

Sitedeki genel atmosfer de tepkilerin odağında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Zeynep Çamur

Çok kötü ya.Umarım iş arayanlar iş bulur,şu ülkede tek bir mutsuz insan kalmasın ya