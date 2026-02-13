LinkedIn'de İş Arayanlar "Umutsuz" Etiketi Kullanmaya Başladı

Rapora göre 2024 sonlarında kullanılmaya başlayan bu banner (bayrak) son günlerde hiç olmadığı kadar öne çıkmaya başladı. İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki grafik tasarımcı Courtney Summer Myers ocak ayından beri iki kez işten çıkarıldı. ve paylaştığı gönderiyle 426 binden fazla tepki, 9.500 yorum ve 8.815 yeniden paylaşım aldı. Bu sayede freelance teklifler, iş görüşmeleri ve binlerce mesaj alsa da diğer çalışan adayları için durum pek iç açıcı değil. Bazı İnsan Kaynakları uzmanları bu trendin çalışanın elini güçsüzleştiren bir hareket olarak görse de pek çok kişi halihazırda aylarca iş aradıkları için böyle bir psikolojiye girmenin normal olduğunu belirtiyor.