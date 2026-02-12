O Özelliği Kendisi de Beğenmiyor! Elon Musk'tan X İtirafı Geldi

Sana Özel sekmesi takip edilen hesapları göstermiyor ve pek çok kullanıcı artık Takip Edilen sekmesinde sadece takip ettiklerini görmek istiyor. Ancak algoritma bir şekilde Sana Özel sekmesini öne çıkarıyor. Takip ettiklerin günlerce, haftalarca görünmüyor. Birçok kişi 'Ben kimi takip ediyorsam onu göreyim' diye isyan ediyor.

Yeni algoritma sürekli benzer paylaşımları ön plana çıkarıyor ve zamanla döngüye giriyor. Ayrıca Senin İçin kısmında sitede insanların daha fazla yorum yapması, kullanıcıların birbirleriyle polemiğe girmesi ve bu nedenle daha çok vakit geçirmesi için içinde nefret söylemi, ayrımcılık gibi temalar olan 'toksik' paylaşımlar öne çıkıyor. İçeriklerden para kazanma özelliğinin de gelmesiyle küçük hesaplar sesini duyuramıyor. Bu da içinde nefret söylemi ve tık tuzağı olan paylaşımların kısır döngüye girmesine yol açıyor. Ayrıca sayfa yenileme sorunları da kullanıcıların tepkisini beraberinde getiriyor.