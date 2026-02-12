onedio
O Özelliği Kendisi de Beğenmiyor! Elon Musk'tan X İtirafı Geldi

Oğuzhan Kaya
12.02.2026 - 14:40

Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX, Tesla gibi şirketlerin sahibi olan milyarder Elon Musk, satın alır almaz ismini X olarak değiştirdiği Twitter ile ilgili bir itirafta bulundu. Son aylarda platformda nefret söylemlerinin artması, yapay zeka asistanı Grok'a yapılan güncellemeler ve diğer şirket sahipleriyle olan polemikleriyle gündeme gelen Musk sitenin algoritmasından hoşlanmadığını söyledi.

Shibetoshi Nakamoto isimli bir hesap X'in yeni algoritmasından nefret ettiğini söyledi.

Son güncellemelerle birlikte pek çok kişi benzer şikayetlerde bulunmuş, yeni algoritmanın belli başlı konularla sabit kaldığını, farklı konuların 'Sana Özel' sekmesinde hiç görünmediği veya çok nadir göründüğü X kullanıcıları tarafından sık sık dile getirilmişti.

Elon Musk ise bu paylaşıma yanıt verdi.

Kendisinin de yeni algoritmayı beğenmediğini ve geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Peki yeni algoritma neden hedefe alındı ve binlerce şikayet aldı?

Sana Özel sekmesi takip edilen hesapları göstermiyor ve pek çok kullanıcı artık Takip Edilen sekmesinde sadece takip ettiklerini görmek istiyor. Ancak algoritma bir şekilde Sana Özel sekmesini öne çıkarıyor. Takip ettiklerin günlerce, haftalarca görünmüyor. Birçok kişi 'Ben kimi takip ediyorsam onu göreyim' diye isyan ediyor.

Yeni algoritma sürekli benzer paylaşımları ön plana çıkarıyor ve zamanla döngüye giriyor. Ayrıca Senin İçin kısmında sitede insanların daha fazla yorum yapması, kullanıcıların birbirleriyle polemiğe girmesi ve bu nedenle daha çok vakit geçirmesi için içinde nefret söylemi, ayrımcılık gibi temalar olan 'toksik' paylaşımlar öne çıkıyor. İçeriklerden para kazanma özelliğinin de gelmesiyle küçük hesaplar sesini duyuramıyor. Bu da içinde nefret söylemi ve tık tuzağı olan paylaşımların kısır döngüye girmesine yol açıyor. Ayrıca sayfa yenileme sorunları da kullanıcıların tepkisini beraberinde getiriyor.

