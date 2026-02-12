O Özelliği Kendisi de Beğenmiyor! Elon Musk'tan X İtirafı Geldi
Dünyanın en zengin insanı olan SpaceX, Tesla gibi şirketlerin sahibi olan milyarder Elon Musk, satın alır almaz ismini X olarak değiştirdiği Twitter ile ilgili bir itirafta bulundu. Son aylarda platformda nefret söylemlerinin artması, yapay zeka asistanı Grok'a yapılan güncellemeler ve diğer şirket sahipleriyle olan polemikleriyle gündeme gelen Musk sitenin algoritmasından hoşlanmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shibetoshi Nakamoto isimli bir hesap X'in yeni algoritmasından nefret ettiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk ise bu paylaşıma yanıt verdi.
Peki yeni algoritma neden hedefe alındı ve binlerce şikayet aldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın