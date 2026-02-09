onedio
Milli Takımın Kış Olimpiyatları Seremoni Kıyafetleri Sınıfta Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.02.2026 - 13:44

İtalya'nın Milano Cortina kentlerinde gerçekleşecek olan 2026 Kış Olimpiyatları'nın startı verildi. Tarihi San Siro stadında takımlar açılış töreni gerçekleştirdi. Sporcu kafilelerinin arasında 4 branştan 8 sporcuyla Türkiye Olimpik Milli Takımı da yer aldı. Ancak seremonide Türkiye'nin giydiği kıyafetler geçerli not alamadı. Moğolistan gibi geleneksel ve ABD gibi şık tercihler yapan kafilelerle kıyaslandı.

Kafilemizin kıyafetleri sosyal medyada geçerli not alamadı.

Selçuk Sönmez isimli X kullanıcısı; 'Sırtlarına al renkli gocuk giydirip Milano Kış Olimpiyatları’na gönderdiğimiz Türk sporcularla, Moğolistan’ı temsil eden Moğol sporcular. Biz niye böyle ucube gibiyiz abi? Bizim kültürümüz, örfümüz, renklerimiz, desenlerimiz ve motiflerimiz yok mu?' sözleriyle kıyafet seçiminin özensizliğinden dem vurdu.

Moğolistan'ın geleneksel esintiler içeren seçimi ise tam not aldı.

ABD'nin günlük kullanıma uygun tasarlanan kıyafet setleri de beğenilen tasarımlar arasındaydı.

Bazı sosyal medya tepkiler ise şöyle;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
