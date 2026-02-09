Milli Takımın Kış Olimpiyatları Seremoni Kıyafetleri Sınıfta Kaldı
İtalya'nın Milano Cortina kentlerinde gerçekleşecek olan 2026 Kış Olimpiyatları'nın startı verildi. Tarihi San Siro stadında takımlar açılış töreni gerçekleştirdi. Sporcu kafilelerinin arasında 4 branştan 8 sporcuyla Türkiye Olimpik Milli Takımı da yer aldı. Ancak seremonide Türkiye'nin giydiği kıyafetler geçerli not alamadı. Moğolistan gibi geleneksel ve ABD gibi şık tercihler yapan kafilelerle kıyaslandı.
Kafilemizin kıyafetleri sosyal medyada geçerli not alamadı.
Moğolistan'ın geleneksel esintiler içeren seçimi ise tam not aldı.
ABD'nin günlük kullanıma uygun tasarlanan kıyafet setleri de beğenilen tasarımlar arasındaydı.
Bazı sosyal medya tepkiler ise şöyle;
