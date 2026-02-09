Trump'ın Öfkesi, Latin Esintileri... Super Bowl 2026'da Öne Çıkan Anlar
ABD'nin en büyük spor organizasyonu olarak bilinen Super Bowl geçtiğimiz gece Kaliforniya'nın Santa Clara kentinde oynandı. Final maçı kadar ünlülerin akını ve devre arası şovlarıyla öne çıkan dev finali New England Patriots'ı 29-13 mağlup eden Seattle Seahawks kazandı. 60. Super Bowl'da Seahawks'ın galibiyeti kadar devre arası Bad Bunny'nin konseri de konuşulanlar arasındaydı.
Savunma takımlarının da etkisiyle Seahawks tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı.
Devre arası şovunda ise dünyaca ünlü şarkıcı Bad Bunny sahnedeydi.
Bad Bunny performansı sırasında ortaya çıkan çimden insanların uzaktan görüntüsü de viral oldu.
Patriots oyuncusu Mack Hollins, ICE'ı protesto etmek için maça kelepçeyle geldi.
Bad Bunny'ye Lady Gaga ve Ricky Martin eşlik etti.
Devre arasında bir çift evlendi.
Şampiyon F1 pilotu Lewis Hamilton Kim Kardashian'la görüntülendi.
Elon Musk'ın duyurduğu Grok video yarışmasının kazananı bu video oldu. Aynı zamanda 1 milyon dolar ödül getirdi.
Sabrina Carpenter'ın oynadığı cips reklamı izleyicilerin beğenisini toplarken...
Ünlü bir içecek markasının hem en büyük rakibine yaptığı kutup ayısı göndermesi hem de Coldplay konserinde eşini aldattığı ortaya çıkan CEO olayını hatırlatması izleyicileri eğlendirdi.
