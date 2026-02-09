onedio
Trump'ın Öfkesi, Latin Esintileri... Super Bowl 2026'da Öne Çıkan Anlar

Trump'ın Öfkesi, Latin Esintileri... Super Bowl 2026'da Öne Çıkan Anlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.02.2026 - 09:55

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olarak bilinen Super Bowl geçtiğimiz gece Kaliforniya'nın Santa Clara kentinde oynandı. Final maçı kadar ünlülerin akını ve devre arası şovlarıyla öne çıkan dev finali New England Patriots'ı 29-13 mağlup eden Seattle Seahawks kazandı. 60. Super Bowl'da Seahawks'ın galibiyeti kadar devre arası Bad Bunny'nin konseri de konuşulanlar arasındaydı.

Savunma takımlarının da etkisiyle Seahawks tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Kenneth Walker maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilirken Jason Myers, Seahawks adına beş field goal yaparak finallerin rekorunu kırdı. Seahawks'un 29-13'le galip geldiği finalde New England Patriots'ın quarterback'i Drake Maye bekleneni veremedi.

Devre arası şovunda ise dünyaca ünlü şarkıcı Bad Bunny sahnedeydi.

Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Latin şarkıcı tamamen İspanyolca bir gösteri düzenledi. Latin Amerika ve ABD arasında gerginliklerin yaşandığı politik ortamda ABD Başkanı Donald Trump bu gösteriyi beğenmediğini açıkladı. Trump performansı; 'korkunç, iğrenç ve Amerika'ya hakaret' olarak değerlendirdi. Bad Bunny'nin 'Biz beraber Amerikayız' sözleriyle kıtadaki diğer ülkelere mesaj vermesi özellikle Cumhuriyetçi kesim tarafından tepki çekti.

Bad Bunny performansı sırasında ortaya çıkan çimden insanların uzaktan görüntüsü de viral oldu.

Patriots oyuncusu Mack Hollins, ICE'ı protesto etmek için maça kelepçeyle geldi.

Bad Bunny'ye Lady Gaga ve Ricky Martin eşlik etti.

Devre arasında bir çift evlendi.

Sonrasında çiftin daha öncesinde Bad Bunny'yi düğüne davet ettiklerini ama ünlü müzisyenin de karşılık olarak onları devre arası şovuna getirdiği öğrenildi.

Şampiyon F1 pilotu Lewis Hamilton Kim Kardashian'la görüntülendi.

Elon Musk'ın duyurduğu Grok video yarışmasının kazananı bu video oldu. Aynı zamanda 1 milyon dolar ödül getirdi.

Sabrina Carpenter'ın oynadığı cips reklamı izleyicilerin beğenisini toplarken...

Ünlü bir içecek markasının hem en büyük rakibine yaptığı kutup ayısı göndermesi hem de Coldplay konserinde eşini aldattığı ortaya çıkan CEO olayını hatırlatması izleyicileri eğlendirdi.

