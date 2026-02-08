onedio
Mbappe'nin Menajeri de Olan Annesi, Arda Güler'den Daha Fazla Maaş Kazanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 21:45

Kylian Mbappé’nin annesi ve menajeri olan Fayza Lamari’nin, oğlunun kariyerini yönetmesi karşılığında yıllık yaklaşık 4,5 milyon euro net kazanç sağladığı belirtiliyor. Bu rakam, Real Madrid kadrosundaki sekiz futbolcunun maaşını geride bırakıyor.

Mbappe'nin maaşının %30'unu alıyor.

Lamari, verdiği bir röportajda oğluyla arasında geçen maaş pazarlığını da paylaştı. Buna göre Fayza Lamari, görüşmeler sırasında Mbappé’den kazancının yüzde 50’sini talep etti. Mbappé ise bu isteğe net bir şekilde karşı çıkarak, “Asla! Yüzde 50’yi vermem. Golleri atan benim, maaşımın yarısını nasıl alırsın?” dedi.

Lamari’nin ısrarı sonrası talep edilen oran yüzde 30’a indirildi. Fayza Lamari, “Yüzde 30’u kabul etmezsen çalışmayı bırakır, Maldivler’e giderim” sözleriyle şartını ortaya koydu. Taraflar da sonunda yüzde 30 pay üzerinden anlaşmaya vardı.

Arda dahil 8 isimden fazla kazanıyor.

Mbappé’nin yıllık net kazancının yaklaşık 15 milyon euro olduğu ifade edilirken, Fayza Lamari’nin aldığı 4,5 milyon euro bu gelirin kayda değer bir bölümünü oluşturuyor. Söz konusu tutar, Real Madrid’de özellikle genç ya da daha düşük ücretle oynayan birçok futbolcunun maaşını geride bırakıyor. Lamari’nin geliri, adı geçen haberlerde Arda Güler’in yanı sıra Gonzalo García, Endrick, Andriy Lunin, Fran García, Raúl Asencio, Brahim Díaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerin kazançlarının da üzerinde yer alıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
