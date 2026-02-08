Mbappe'nin Menajeri de Olan Annesi, Arda Güler'den Daha Fazla Maaş Kazanıyor
Kylian Mbappé’nin annesi ve menajeri olan Fayza Lamari’nin, oğlunun kariyerini yönetmesi karşılığında yıllık yaklaşık 4,5 milyon euro net kazanç sağladığı belirtiliyor. Bu rakam, Real Madrid kadrosundaki sekiz futbolcunun maaşını geride bırakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mbappe'nin maaşının %30'unu alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda dahil 8 isimden fazla kazanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın