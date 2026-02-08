Mbappe'nin Menajeri de Olan Annesi, Arda Güler'den Daha Fazla Maaş Kazanıyor

Mbappé’nin yıllık net kazancının yaklaşık 15 milyon euro olduğu ifade edilirken, Fayza Lamari’nin aldığı 4,5 milyon euro bu gelirin kayda değer bir bölümünü oluşturuyor. Söz konusu tutar, Real Madrid’de özellikle genç ya da daha düşük ücretle oynayan birçok futbolcunun maaşını geride bırakıyor. Lamari’nin geliri, adı geçen haberlerde Arda Güler’in yanı sıra Gonzalo García, Endrick, Andriy Lunin, Fran García, Raúl Asencio, Brahim Díaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerin kazançlarının da üzerinde yer alıyor.