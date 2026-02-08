onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Milli Yıldızımız Alperen Şengün İkinci Kez All-Star Kadrosuna Seçildi

Milli Yıldızımız Alperen Şengün İkinci Kez All-Star Kadrosuna Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 20:14

NBA'de Houston Rockets formasını terleten milli basketbolcumuz Alperen Şengün sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star kadrosuna dahil edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkinci kez bu gururu yaşattı.

İkinci kez bu gururu yaşattı.

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, kariyerinde ikinci kez All-Star seçildi. Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine All-Star kadrosuna dahil edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın