Milli Yıldızımız Alperen Şengün İkinci Kez All-Star Kadrosuna Seçildi
NBA'de Houston Rockets formasını terleten milli basketbolcumuz Alperen Şengün sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star kadrosuna dahil edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci kez bu gururu yaşattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın