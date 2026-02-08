Juventus'la 2030 Yılına Kadar Sözleşme Uzatan Kenan Yıldız'ın Maaşı da Belli Oldu

Juventus’un Kenan Yıldız’ı takımda tutma konusundaki kararlılığı, sözleşmedeki 'bonus' maddesiyle ortaya çıktı. Genç futbolcunun imza atmasının ardından bu sezonki maaşı 6 milyon Euro’ya çıkarılacak ve ayrıca 6 milyon Euro’luk sadakat bonusu alacağı açıklandı.

12 milyon Euro ile takımın en çok kazananı olan Dusan Vlahovic’in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Sırp yıldızın takımdan ayrılması durumunda Juventus’un en yüksek maaşlı oyuncusu Kenan Yıldız olacak.