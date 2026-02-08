onedio
Juventus'la 2030 Yılına Kadar Sözleşme Uzatan Kenan Yıldız'ın Maaşı da Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.02.2026 - 17:26

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini yenilediğini duyurdu. Sezon başından bu yana geleceği merak konusu olan genç yıldız, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vararak kariyerini Juventus’ta sürdürme kararı aldı.

Yeni kontrat kapsamında Kenan’ın maaşı dört kat artırılırken, Juventus’taki en yüksek ikinci maaşlı oyuncu konumuna yükseldi.

Sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

İtalyan devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sözleşme yenilemesini duyurdu ve “Liderlik, fedakarlık, sürekli iyileştirme arayışı, yeteneğin geliştirilmesi: Kenan, Kulübümüzün tarzını ve değerlerini somutlaştırıyor ve her oyunda bizi ayıran hırsı ortaya koyuyor. Kenan siyah beyaz renkte parlamaya devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

Maaşını dörde katladı.

La Gazzetta dello Sport, sözleşme detaylarını paylaştı. Haberde, tarafların 4 yıllık yeni kontrat için anlaştığı belirtilirken, mali şartlar dikkat çekti. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1,7 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız, yeni anlaşmayla yıllık net 7 milyon Euro elde edecek.

Sözleşme detaylarında Juve'nin Kenan'ı ne kadar istediği belli oluyor.

Juventus’un Kenan Yıldız’ı takımda tutma konusundaki kararlılığı, sözleşmedeki 'bonus' maddesiyle ortaya çıktı. Genç futbolcunun imza atmasının ardından bu sezonki maaşı 6 milyon Euro’ya çıkarılacak ve ayrıca 6 milyon Euro’luk sadakat bonusu alacağı açıklandı.

12 milyon Euro ile takımın en çok kazananı olan Dusan Vlahovic’in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Sırp yıldızın takımdan ayrılması durumunda Juventus’un en yüksek maaşlı oyuncusu Kenan Yıldız olacak.

