Juventus'la 2030 Yılına Kadar Sözleşme Uzatan Kenan Yıldız'ın Maaşı da Belli Oldu
Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini yenilediğini duyurdu. Sezon başından bu yana geleceği merak konusu olan genç yıldız, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vararak kariyerini Juventus’ta sürdürme kararı aldı.
Yeni kontrat kapsamında Kenan’ın maaşı dört kat artırılırken, Juventus’taki en yüksek ikinci maaşlı oyuncu konumuna yükseldi.
Sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
Maaşını dörde katladı.
Sözleşme detaylarında Juve'nin Kenan'ı ne kadar istediği belli oluyor.
