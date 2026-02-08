onedio
Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç'in Avrupa Şampiyonası'nı Kazandığı Anlar Tekrardan Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
08.02.2026 - 15:43

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği zaferle bir kez daha spor gündeminin odağı haline geldi. Bu büyük başarı globalde tekrardan viral oldu, kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Gelen yorumlara buyurun beraber bakalım...

twitter.com

"Yataktan kalktı, şampiyonaya gitti, işini yaptı, sonra muhtemelen eve döndü ve tekrar yatağa girdi"

twitter.com

"Bu adam %100 emekli bir kiralık katil, beni aksi yönde ikna edemezsiniz"

twitter.com

"Efsane geri döndü"

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

"Hedef, kendi alanınızda Yusuf Dikeç olmak"

twitter.com
"Adam, sanki sabah gazetesini almaya çıkmış gibi görünerek şampiyonluk kazandı. Müthiş bir aura."

twitter.com

"Dürüst olmak gerekirse, sahneye çıktığında kazanacağını hepimiz biliyorduk"

twitter.com

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
