onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Flört Etmek Neden Bu Dönem Biraz Daha Yorucu Geliyor? Uzmanlara Göre Bir Süre Ara Vermek Mantıklı Olabilir

Flört Etmek Neden Bu Dönem Biraz Daha Yorucu Geliyor? Uzmanlara Göre Bir Süre Ara Vermek Mantıklı Olabilir

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 14:26

Sevgililer Günü yaklaşırken flört dünyasında hareketlilik artsa da, birçok kişi için bu süreç heyecandan çok yorgunluk yaratıyor. Mevsim koşulları, belirsiz beklentiler ve netlikten uzak iletişim, yeni bir ilişkiye başlama isteğini gölgede bırakabiliyor. Uzmanlara göre bu dönemde flörte bilinçli bir ara vermek, hem duygusal dengeyi korumak hem de beklentileri yeniden gözden geçirmek açısından daha sağlıklı bir tercih olabilir.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgililer Günü yaklaşırken pek çok kişi romantik bir ilişki bulma motivasyonuyla yeniden flört sahnesine dönmeyi düşünebilir.

Sevgililer Günü yaklaşırken pek çok kişi romantik bir ilişki bulma motivasyonuyla yeniden flört sahnesine dönmeyi düşünebilir.

Ancak mevcut tabloya bakıldığında bu dönemde flörte ara vermek ruh sağlığı açısından daha isabetli bir tercih gibi görünüyor.

Öncelikle işin mevsimsel boyutu var. Aralık ayının ışıklı, canlı ve nispeten romantik atmosferi geride kaldı. Şubat ise soğuk, gri ve kasvetli. Bir randevuya giderken havanın yağmurlu olması başlı başına moral bozucuyken karşınızdaki kişinin fotoğraflarıyla gerçekte pek örtüşmemesi durumu işi daha da zorlaştırıyor.

Büyük şehirlerde bile flört havuzunun sanıldığı kadar geniş olmadığı da bir gerçek.

Ciddi bir ilişki isteyen, fiziksel çekim duyulan ve birlikte vakit geçirmekten keyif alınan birini bulmak teoride basit görünse de pratikte oldukça yıpratıcı olabiliyor. Buradaki kilit nokta ise en baştan niyetleri netleştirmek.

“Zamana bırakalım”, “bakalım nasıl gidecek” ya da “doğru kişi karşıma çıkarsa” gibi ifadeler, çoğu zaman ciddi bir ilişki arayışında olunmadığının dolaylı göstergesi. Açık konuşmak gerekirse, “bir ilişki istiyorum” cümlesi dışında kurulan hemen her ifade, zaman kaybına işaret edebiliyor.

İnsanların flört etme motivasyonları oldukça farklı olabiliyor.

İnsanların flört etme motivasyonları oldukça farklı olabiliyor.

Yalnızlık, can sıkıntısı, ilgi görme ihtiyacı ya da sadece eğlenme isteği… Bunların hiçbiri yanlış değil; ancak karşı taraf ciddi bir ilişki bekliyorsa, bu durum kaçınılmaz bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Bir de teoride ilişkiye hazır olduğunu söyleyen ama pratikte duygusal olarak hala önceki ilişkisinden çıkamamış olanlar var. Bu nedenle görüşme öncesinde bazı temel soruları sormak “Ne arıyorsun?” ve “Son ilişkin ne zaman bitti?” gibi ciddi anlamda zaman kazandırabiliyor. Bu sorular bazılarına “fazla ciddi” gelebilir; ancak erken aşamada uzaklaşanlar aslında büyük bir iyilik yapmış oluyor.

Ciddi bir ilişki isteyen kişiler için netlik bir yük değil, aksine bir gereklilik.

Asıl zor olan ise, hem zihinsel hem duygusal olarak uyumlu, aynı zamanda fiziksel çekim hissedilen birini bulabilmek. Bu noktada “standartlar çok yüksek” eleştirileri sıkça gelse de pek çok kişi için sorun yüksek standartlar değil aksine beklenti çıtasının fazlasıyla düşmüş olması.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde, flört süreci yorucu, tüketici ve zaman zaman heves kırıcı bir hal alabiliyor. Oysa bu dönemi aileyle, arkadaşlarla ve kişisel hayata odaklanarak geçirmek çok daha huzurlu olabilir.

Eğer yine de “doğru kişiyi” bulma konusunda kararlıysanız en azından ilkbaharın ortalarını beklemek mantıklı bir seçenek olabilir. Daha uzun günler, daha sıcak hava ve biraz güneş… Randevu kötü geçse bile en azından dış koşullar moralinizi bozmaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın