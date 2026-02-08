Flört Etmek Neden Bu Dönem Biraz Daha Yorucu Geliyor? Uzmanlara Göre Bir Süre Ara Vermek Mantıklı Olabilir

Yalnızlık, can sıkıntısı, ilgi görme ihtiyacı ya da sadece eğlenme isteği… Bunların hiçbiri yanlış değil; ancak karşı taraf ciddi bir ilişki bekliyorsa, bu durum kaçınılmaz bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Bir de teoride ilişkiye hazır olduğunu söyleyen ama pratikte duygusal olarak hala önceki ilişkisinden çıkamamış olanlar var. Bu nedenle görüşme öncesinde bazı temel soruları sormak “Ne arıyorsun?” ve “Son ilişkin ne zaman bitti?” gibi ciddi anlamda zaman kazandırabiliyor. Bu sorular bazılarına “fazla ciddi” gelebilir; ancak erken aşamada uzaklaşanlar aslında büyük bir iyilik yapmış oluyor.