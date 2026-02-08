onedio
Dünyanın Çekirdeğini Koruyan Gizemli Isı Yapıları Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 11:58

Dünya’nın yüzeyinden yaklaşık 3.000 kilometre derinlikte, dış çekirdeği saran dev ısı yapıları keşfedildi. Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altında tespit edilen bu gizemli “lekeler”, çekirdekten gelen ısıyı yavaşlatarak manyetik alanın kararlı kalmasını sağlıyor. Bilim insanları, bu yapıların olmasaydı gezegenimizin Mars veya Venüs gibi manyetik olarak zayıf olabileceğini ve yaşamın korunmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.

Dünya’nın derinlikleri, hala bilim insanları için büyük bir sır.

Yüzeyden yaklaşık 3.000 kilometre aşağıda, dış çekirdeği saran ve “Lekeler” olarak adlandırılan dev yapılar üzerinde yapılan yeni çalışmalar, bu oluşumların yalnızca jeolojik birer detay olmadığını, gezegenimizin manyetik dengesinde hayati bir rol oynadığını gösteriyor.

Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altında, ekvatora yakın bölgelerde keşfedilen bu iki dev yapı, çevresindeki mantoya kıyasla oldukça sıcak.

Yapılan süper bilgisayar simülasyonları ve 250 milyon yıllık kayaç incelemeleri, bu “sıcak lekelerin” çekirdekten gelen ısıyı yavaşlatarak altlarındaki sıvı metalin hareketini sınırladığını ortaya koydu. Bu sayede çekirdekteki sıvı demir alaşımı tarafından oluşturulan jeodinamo, yani Dünya’nın manyetik alanı belirli bir düzen içinde kalabiliyor.

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, bu yapıların manyetik alanın çökmesini engellemesi. Manyetik alan zaman zaman zayıflayabilir ve kaotik bir hale gelebilir, ancak simülasyonlar, “leke” olarak adlandırılan bu dev yapıların alanı stabilize ettiğini ve koruduğunu gösteriyor.

Bu keşif, Dünya’nın yaşam barındırabilmesinin temel nedenlerinden birini açıklıyor. İç ısı transferi ve manyetik denge olmasaydı, gezegenimiz Mars veya Venüs gibi manyetik olarak zayıf bir yapıya sahip olabilirdi. Bu da güneşten gelen zararlı radyasyonun atmosferimizi yok etmesi ve yaşamın sona ermesi anlamına gelirdi. Pusulalarımızın kuzeyi göstermesi ve atmosferimizin korunması derinlerdeki bu gizemli yapılar sayesinde mümkün olabiliyor.

