Dünyanın Çekirdeğini Koruyan Gizemli Isı Yapıları Ortaya Çıktı

Yapılan süper bilgisayar simülasyonları ve 250 milyon yıllık kayaç incelemeleri, bu “sıcak lekelerin” çekirdekten gelen ısıyı yavaşlatarak altlarındaki sıvı metalin hareketini sınırladığını ortaya koydu. Bu sayede çekirdekteki sıvı demir alaşımı tarafından oluşturulan jeodinamo, yani Dünya’nın manyetik alanı belirli bir düzen içinde kalabiliyor.

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, bu yapıların manyetik alanın çökmesini engellemesi. Manyetik alan zaman zaman zayıflayabilir ve kaotik bir hale gelebilir, ancak simülasyonlar, “leke” olarak adlandırılan bu dev yapıların alanı stabilize ettiğini ve koruduğunu gösteriyor.

Bu keşif, Dünya’nın yaşam barındırabilmesinin temel nedenlerinden birini açıklıyor. İç ısı transferi ve manyetik denge olmasaydı, gezegenimiz Mars veya Venüs gibi manyetik olarak zayıf bir yapıya sahip olabilirdi. Bu da güneşten gelen zararlı radyasyonun atmosferimizi yok etmesi ve yaşamın sona ermesi anlamına gelirdi. Pusulalarımızın kuzeyi göstermesi ve atmosferimizin korunması derinlerdeki bu gizemli yapılar sayesinde mümkün olabiliyor.