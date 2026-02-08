Dünyanın Çekirdeğini Koruyan Gizemli Isı Yapıları Ortaya Çıktı
Dünya’nın yüzeyinden yaklaşık 3.000 kilometre derinlikte, dış çekirdeği saran dev ısı yapıları keşfedildi. Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altında tespit edilen bu gizemli “lekeler”, çekirdekten gelen ısıyı yavaşlatarak manyetik alanın kararlı kalmasını sağlıyor. Bilim insanları, bu yapıların olmasaydı gezegenimizin Mars veya Venüs gibi manyetik olarak zayıf olabileceğini ve yaşamın korunmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.
Dünya’nın derinlikleri, hala bilim insanları için büyük bir sır.
Afrika ve Pasifik Okyanusu’nun altında, ekvatora yakın bölgelerde keşfedilen bu iki dev yapı, çevresindeki mantoya kıyasla oldukça sıcak.
