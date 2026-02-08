Evrende Eşi Benzeri Yok: Ölüm Yıldızı’ndan Katbekat Güçlü Kara Delik Tespit Edildi

Araştırmacılara göre söz konusu kara delik, Star Wars evrenindeki Ölüm Yıldızı’ndan en az bir trilyon, muhtemelen 100 trilyon kat daha güçlü.

Bilimsel adı AT2018hyz olan kara deliğin, son dört yıldır alışılmadık biçimde yüksek enerji yaydığı belirlendi. Uzmanlar bu durumun, geçmişte kara deliğe fazlasıyla yaklaşan bir yıldızın parçalanması sonucu ortaya çıkan kalıntılardan kaynaklandığını değerlendiriyor.