Evrende Eşi Benzeri Yok: Ölüm Yıldızı’ndan Katbekat Güçlü Kara Delik Tespit Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 09:24

Oregon Üniversitesi’nden bilim insanları, evrende bugüne kadar benzeri görülmemiş bir enerji salımına sahip süper kütleli bir kara delik tespit etti. Yapılan gözlemlere göre bu kozmik oluşum, popüler kültürdeki Ölüm Yıldızı’yla kıyaslandığında katbekat daha güçlü bir enerji üretiyor. Keşif, kara deliklerin davranışlarına dair mevcut bilgileri yeniden tartışmaya açtı.

Oregon Üniversitesi’nden bir astrofizikçi ekip, evrende şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerji salımlarından birine sahip süper kütleli bir kara deliği tespit etti.

Araştırmacılara göre söz konusu kara delik, Star Wars evrenindeki Ölüm Yıldızı’ndan en az bir trilyon, muhtemelen 100 trilyon kat daha güçlü.

Bilimsel adı AT2018hyz olan kara deliğin, son dört yıldır alışılmadık biçimde yüksek enerji yaydığı belirlendi. Uzmanlar bu durumun, geçmişte kara deliğe fazlasıyla yaklaşan bir yıldızın parçalanması sonucu ortaya çıkan kalıntılardan kaynaklandığını değerlendiriyor.

Kara delikten uzaya doğru tek yönlü olarak fırlayan jet, bugüne kadar kaydedilen en parlak ve en enerjik kozmik oluşumlardan biri olarak tanımlanıyor.

Yayılan enerjinin gama ışını patlamasıyla kıyaslanabilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor.

Araştırmayı yürüten Oregon Üniversitesi’nden astrofizikçi Yvette Cendes, kara deliğin 2018 yılında tespit edildiğini, ancak 2022’de hâlâ güçlü radyo dalgaları yaydığının fark edilmesi üzerine çalışmanın derinleştirildiğini belirtti. Mevcut ölçümlere göre kara deliğin yaydığı enerji, 2019 yılına kıyasla yaklaşık 50 kat artmış durumda.

Bilim insanları, radyo dalgalarının önümüzdeki yıl boyunca güçlü şekilde devam etmesini ve enerji salımının 2027’de zirveye ulaşmasını bekliyor. Çalışma, Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
