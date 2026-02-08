Evrende Eşi Benzeri Yok: Ölüm Yıldızı’ndan Katbekat Güçlü Kara Delik Tespit Edildi
Oregon Üniversitesi’nden bilim insanları, evrende bugüne kadar benzeri görülmemiş bir enerji salımına sahip süper kütleli bir kara delik tespit etti. Yapılan gözlemlere göre bu kozmik oluşum, popüler kültürdeki Ölüm Yıldızı’yla kıyaslandığında katbekat daha güçlü bir enerji üretiyor. Keşif, kara deliklerin davranışlarına dair mevcut bilgileri yeniden tartışmaya açtı.
Oregon Üniversitesi’nden bir astrofizikçi ekip, evrende şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerji salımlarından birine sahip süper kütleli bir kara deliği tespit etti.
Kara delikten uzaya doğru tek yönlü olarak fırlayan jet, bugüne kadar kaydedilen en parlak ve en enerjik kozmik oluşumlardan biri olarak tanımlanıyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
