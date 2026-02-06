onedio

Yapay Zeka İlk Kez Sıfırdan Virüs Tasarladı: Laboratuvarda Sentetik Genom Üretildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 08:50

ABD’de Stanford Üniversitesi’nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak genetik kodu tamamen sıfırdan tasarladıkları Evo-Φ2147 adlı yeni bir virüs üretti. Virüs, özellikle antibiyotiğe dirençli E. coli bakterilerini hedef alacak şekilde tasarlandı ve sentetik biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, yapay zeka kullanılarak genetik kodu tamamen sıfırdan tasarlanan yeni bir virüs üretildi.

Araştırmacılar, Evo-Φ2147 adı verilen virüsün tüm genomunu yapay zekâ ile oluşturdu. Virüs, ölümcül E. coli bakterilerini hedef almak üzere tasarlandı.

Çalışmada kullanılan Evo2 adlı yapay zeka modeli, 285 farklı virüs genomu üretti. Bunlardan 16’sı E. coli’ye saldırabildi. Bu 16 virüsün bir araya getirilmesiyle bakterinin en dirençli türleri dahi etkisiz hale getirilebildi.

İngiliz moleküler biyolog ve teknoloji girişimcisi Adrian Woolfson, gelişmeyi “son derece büyük ve sonuçları derin olacak bir an” olarak nitelendirdi.

Woolfson, “Dört milyar yıl boyunca evrim kör bir süreçti. Artık yaşamın genetik kodunu bilinçli şekilde yazabiliyoruz” dedi.

Evo-Φ2147 kendi başına çoğalamıyor ve yalnızca 11 gene sahip. Bu nedenle tam anlamıyla “canlı” olarak kabul edilmiyor. Ancak uzmanlar, virüsün bir genomun baştan sona tasarlanabileceğini kanıtladığını belirtiyor.

Woolfson’un kurucuları arasında yer aldığı Genyro şirketi, DNA üretiminde kullanılan yeni bir aracı, Sidewinder’ıtanıttı. Bu teknoloji, uzun DNA dizilerini mevcut yöntemlere kıyasla 100 bin kat daha yüksek doğrulukla üretebiliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin ilaç geliştirme, yeni malzeme üretimi ve evrimsel süreçlerin yönlendirilmesi gibi alanlarda devrim yaratabileceğini söylüyor. Woolfson, teknolojinin gelecekte yeni türlerin yaratılması veya nesli tükenmiş canlıların geri getirilmesi için dahi kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu tür yeniliklerin ciddi etik ve güvenlik sorularını da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Woolfson, “Bu gücün nasıl ve kimler tarafından kullanılacağına insanlık olarak karar vermeliyiz. Toplumun bu gelişmelerden haberdar olması gerekiyor” dedi.

