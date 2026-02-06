Yapay Zeka İlk Kez Sıfırdan Virüs Tasarladı: Laboratuvarda Sentetik Genom Üretildi

Woolfson, “Dört milyar yıl boyunca evrim kör bir süreçti. Artık yaşamın genetik kodunu bilinçli şekilde yazabiliyoruz” dedi.

Evo-Φ2147 kendi başına çoğalamıyor ve yalnızca 11 gene sahip. Bu nedenle tam anlamıyla “canlı” olarak kabul edilmiyor. Ancak uzmanlar, virüsün bir genomun baştan sona tasarlanabileceğini kanıtladığını belirtiyor.

Woolfson’un kurucuları arasında yer aldığı Genyro şirketi, DNA üretiminde kullanılan yeni bir aracı, Sidewinder’ıtanıttı. Bu teknoloji, uzun DNA dizilerini mevcut yöntemlere kıyasla 100 bin kat daha yüksek doğrulukla üretebiliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin ilaç geliştirme, yeni malzeme üretimi ve evrimsel süreçlerin yönlendirilmesi gibi alanlarda devrim yaratabileceğini söylüyor. Woolfson, teknolojinin gelecekte yeni türlerin yaratılması veya nesli tükenmiş canlıların geri getirilmesi için dahi kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu tür yeniliklerin ciddi etik ve güvenlik sorularını da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Woolfson, “Bu gücün nasıl ve kimler tarafından kullanılacağına insanlık olarak karar vermeliyiz. Toplumun bu gelişmelerden haberdar olması gerekiyor” dedi.