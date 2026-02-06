Yapay Zeka İlk Kez Sıfırdan Virüs Tasarladı: Laboratuvarda Sentetik Genom Üretildi
ABD’de Stanford Üniversitesi’nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak genetik kodu tamamen sıfırdan tasarladıkları Evo-Φ2147 adlı yeni bir virüs üretti. Virüs, özellikle antibiyotiğe dirençli E. coli bakterilerini hedef alacak şekilde tasarlandı ve sentetik biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
ABD’nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, yapay zeka kullanılarak genetik kodu tamamen sıfırdan tasarlanan yeni bir virüs üretildi.
İngiliz moleküler biyolog ve teknoloji girişimcisi Adrian Woolfson, gelişmeyi “son derece büyük ve sonuçları derin olacak bir an” olarak nitelendirdi.
