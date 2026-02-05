Beynin Hafıza Merkezinin Yeni Bir Özelliği Keşfedildi: Geleceği Görebiliyor!

Fareler bir görev öğrenip ödül aldığında, nöronların aktivitesi ilk başta ödül sırasında zirveye ulaştı. Zamanla bu zirve, ödül henüz verilmeden önce gözlemlenir hale geldi. Bu durum, hipokampusun yalnızca geçmişi hatırlamakla kalmayıp, olası sonuçları önceden tahmin ettiğini gösteriyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Mark Brandon, “Hipokampus genellikle beynin dünyaya dair içsel modeli olarak tanımlanır. Ancak bu model statik değil; beyin, tahmin hatalarından ders çıkararak modeli sürekli güncelliyor. Sonuçlar beklendiği gibi gelmeye başladığında nöronlar bundan sonra ne olacağını öğreniyor ve daha erken tepki veriyor” diye açıklıyor.

Araştırma, klasik Pavlov deneylerinde gözlemlenen basit ipucu-ödül ilişkisinin ötesine geçiyor. Hipokampus, hafıza ve bağlam bilgilerini kullanarak geleceği öngörme yeteneği kazanıyor. Bu mekanizma, Alzheimer hastalarının sadece geçmişi hatırlamada değil, deneyimlerden ders çıkarma ve karar vermede neden zorlandığını anlamak açısından kritik bir ipucu sunuyor.