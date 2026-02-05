onedio
article/comments
article/share
Beynin Hafıza Merkezinin Yeni Bir Özelliği Keşfedildi: Geleceği Görebiliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 12:42

Bilim insanları, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusun, sadece geçmişi depolamakla kalmayıp gelecekteki sonuçları da öngörebildiğini ortaya koydu. McGill ve Harvard üniversitelerinden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde hipokampusun anıları yeniden düzenleyerek olası olayları tahmin ettiğini gözlemledi.

İşte detaylar...

Bilim insanları, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusun yalnızca anıları depolamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki sonuçları tahmin ettiğini ortaya koydu.

Bu bulgu, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımların yolunu açabilir.

Hipokampus, fiziksel alan ve geçmiş deneyimlerin haritalarını oluşturarak kişilerin çevrelerini anlamalarını sağlıyor. Daha önce bu haritalardaki değişimlerin rastgele gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak McGill ve Harvard üniversitelerinden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde bunun sistematik bir süreç olduğunu saptadı.

Yeni çalışmada, nöronların kısa süreli değil, uzun süreli ve aktif şekilde izlenmesini sağlayan gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanıldı.

Fareler bir görev öğrenip ödül aldığında, nöronların aktivitesi ilk başta ödül sırasında zirveye ulaştı. Zamanla bu zirve, ödül henüz verilmeden önce gözlemlenir hale geldi. Bu durum, hipokampusun yalnızca geçmişi hatırlamakla kalmayıp, olası sonuçları önceden tahmin ettiğini gösteriyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Mark Brandon, “Hipokampus genellikle beynin dünyaya dair içsel modeli olarak tanımlanır. Ancak bu model statik değil; beyin, tahmin hatalarından ders çıkararak modeli sürekli güncelliyor. Sonuçlar beklendiği gibi gelmeye başladığında nöronlar bundan sonra ne olacağını öğreniyor ve daha erken tepki veriyor” diye açıklıyor.

Araştırma, klasik Pavlov deneylerinde gözlemlenen basit ipucu-ödül ilişkisinin ötesine geçiyor. Hipokampus, hafıza ve bağlam bilgilerini kullanarak geleceği öngörme yeteneği kazanıyor. Bu mekanizma, Alzheimer hastalarının sadece geçmişi hatırlamada değil, deneyimlerden ders çıkarma ve karar vermede neden zorlandığını anlamak açısından kritik bir ipucu sunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
