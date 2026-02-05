Beynin Hafıza Merkezinin Yeni Bir Özelliği Keşfedildi: Geleceği Görebiliyor!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/772245/...
Bilim insanları, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusun, sadece geçmişi depolamakla kalmayıp gelecekteki sonuçları da öngörebildiğini ortaya koydu. McGill ve Harvard üniversitelerinden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde hipokampusun anıları yeniden düzenleyerek olası olayları tahmin ettiğini gözlemledi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusun yalnızca anıları depolamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki sonuçları tahmin ettiğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni çalışmada, nöronların kısa süreli değil, uzun süreli ve aktif şekilde izlenmesini sağlayan gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın