15 Bin Kişilik Araştırmada Çalışanların En Büyük Stres Kaynağı Belli Oldu

15 Bin Kişilik Araştırmada Çalışanların En Büyük Stres Kaynağı Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
05.02.2026 - 08:56

Meditopia’nın 100 şirketten 15 binden fazla çalışanın katılımıyla hazırladığı 2025 Çalışan Wellbeing Raporu, Türkiye’de iş hayatının çalışanlar üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkilerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırma, çalışanların büyük bölümünün yüksek stres, yorgunluk ve uyku sorunlarıyla mücadele ettiğini gösterirken refah seviyesinin kırılgan bir dengede seyrettiğine işaret ediyor.

Bulgular, çalışanların iyi oluş açısından kırılgan bir dengede olduğunu gösterirken, stresin merkezinde fiziksel sağlık ve uyku problemleri yer alıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların genel esenlik skoru 100 üzerinden 54,8 olarak ölçüldü. Bu seviye, çalışanların büyük bölümünün yüksek stres, yorgunluk ve zihinsel yük altında olduğunu işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 48’i, en büyük stres kaynağının fiziksel sağlık sorunları ve uyku düzensizlikleri olduğunu belirtiyor. Yıl boyunca en sık hissedilen baskın duygu ise yorgunluk.

Marketing Türkiye’de yer alan habere göre rapor, çalışan dayanıklılığının kurumlar açısından giderek daha kritik bir başlık haline geldiğini de gösteriyor.

Yılın son çeyreğinde esenlik skoru 56,9’a çıksa da stres (65,6) ve kaygı (62,9) yüksek seviyesini koruyor. Çalışanların yüzde 37’si yıl boyunca baskın duygunun yorgunluk olduğunu söylüyor. Uyku skorunun 50,4’te kalması, zihinsel ve fiziksel toparlanmanın zayıf olduğuna işaret ediyor. Buna rağmen her 10 çalışandan 6’sı 2026’ya umutla bakıyor.

Hareket eksikliği en zayıf alan

Çalışanların yüzde 81’i fiziksel ağrı yaşadığını, yüzde 54’ü ise hiç egzersiz yapmadığını belirtiyor. 36,8 puanlık hareket indeksi, esenlik başlıkları arasında en düşük seviye. Grup egzersizlerinin daha motive edici bulunması, birlikte hareket etmenin önemini ortaya koyuyor.

Ruh halini en çok iş hayatı etkiliyor

Katılımcıların yüzde 70’i duygu durumlarını en çok iş ve eğitim hayatının belirlediğini söylüyor. Teknoloji sektörü 64,7 puanla ortalamanın üzerinde seyrederken, e-ticaret sektörü 51,9 puanla tükenmişliğin daha yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

