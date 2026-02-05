15 Bin Kişilik Araştırmada Çalışanların En Büyük Stres Kaynağı Belli Oldu

Yılın son çeyreğinde esenlik skoru 56,9’a çıksa da stres (65,6) ve kaygı (62,9) yüksek seviyesini koruyor. Çalışanların yüzde 37’si yıl boyunca baskın duygunun yorgunluk olduğunu söylüyor. Uyku skorunun 50,4’te kalması, zihinsel ve fiziksel toparlanmanın zayıf olduğuna işaret ediyor. Buna rağmen her 10 çalışandan 6’sı 2026’ya umutla bakıyor.

Hareket eksikliği en zayıf alan

Çalışanların yüzde 81’i fiziksel ağrı yaşadığını, yüzde 54’ü ise hiç egzersiz yapmadığını belirtiyor. 36,8 puanlık hareket indeksi, esenlik başlıkları arasında en düşük seviye. Grup egzersizlerinin daha motive edici bulunması, birlikte hareket etmenin önemini ortaya koyuyor.

Ruh halini en çok iş hayatı etkiliyor

Katılımcıların yüzde 70’i duygu durumlarını en çok iş ve eğitim hayatının belirlediğini söylüyor. Teknoloji sektörü 64,7 puanla ortalamanın üzerinde seyrederken, e-ticaret sektörü 51,9 puanla tükenmişliğin daha yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.