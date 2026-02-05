15 Bin Kişilik Araştırmada Çalışanların En Büyük Stres Kaynağı Belli Oldu
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/saglik/15-b...
Meditopia’nın 100 şirketten 15 binden fazla çalışanın katılımıyla hazırladığı 2025 Çalışan Wellbeing Raporu, Türkiye’de iş hayatının çalışanlar üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkilerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırma, çalışanların büyük bölümünün yüksek stres, yorgunluk ve uyku sorunlarıyla mücadele ettiğini gösterirken refah seviyesinin kırılgan bir dengede seyrettiğine işaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meditopia’nın 100 şirketten 15 binden fazla çalışanın katılımıyla hazırladığı 2025 Çalışan Wellbeing Raporu, Türkiye’de iş hayatının çalışanlar üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkilerini gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marketing Türkiye’de yer alan habere göre rapor, çalışan dayanıklılığının kurumlar açısından giderek daha kritik bir başlık haline geldiğini de gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın