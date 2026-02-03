Yapay Zekaya Göre Vücudu En Çok Yoran Davranışlar Açıklandı
Günlük hayatta yaptığımız bazı şeyler ister istemez vücudumuzu tüketebiliyor. Bu bazen uykusuzluk bazen de yetersiz beslenme olabiliyor.
Bu alanda birbirinden farklı bilimsel çalışmalar yapılsa da her kafadan bir ses çıkıyor. Biz de ChatGPT, Gemini ve Grok gibi uygulamalara 'Vücudu en çok yoran davranış nedir?' sorduk.
İşte gelen cevaplar...
ChatGPT: Kronik Uykusuzluk
Grok: Overthinking
Gemini: Kronik Stres
