Yapay Zekaya Göre Vücudu En Çok Yoran Davranışlar Açıklandı

03.02.2026 - 15:33

Günlük hayatta yaptığımız bazı şeyler ister istemez vücudumuzu tüketebiliyor. Bu bazen uykusuzluk bazen de yetersiz beslenme olabiliyor.

Bu alanda birbirinden farklı bilimsel çalışmalar yapılsa da her kafadan bir ses çıkıyor. Biz de ChatGPT, Gemini ve Grok gibi uygulamalara 'Vücudu en çok yoran davranış nedir?' sorduk.

İşte gelen cevaplar...

ChatGPT: Kronik Uykusuzluk

ChatGPT: Kronik Uykusuzluk

Bence kronik uykusuzluk. Çünkü vücut toparlanmayı uykuda yapıyor; sen bu süreci sabote edince hormon dengesi, bağışıklık ve zihinsel performans aynı anda çöküyor. Spor yapmasan bile yoruluyorsan, suç büyük ihtimalle alarmdan önce biten uykunda.

Grok: Overthinking

Grok: Overthinking

Bu durum fiziksel egzersizden bile daha fazla enerji tüketir çünkü kortizol seviyesi sürekli yüksek kalır, uyku kalitesi bozulur, kaslar gereksiz yere gerilir ve bağışıklık sistemi yıpranır. Sonuçta gün boyu hiçbir şey yapmasan bile akşam olduğunda bitkin düşersin.

Gemini: Kronik Stres

Gemini: Kronik Stres

Bence vücudu en çok yoran davranış, kronik stres altında kalarak ona ihtiyacı olan kaliteli uyku ve dinlenme fırsatını vermemektir. Zihin sürekli 'tetikte' olduğunda, vücut hormonal olarak kendini onarım sürecine sokamaz ve bu durum, ağır bir fiziksel aktiviteden çok daha derin ve kalıcı bir tükenmişliğe yol açar.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
