Çamaşır Makineniz Kokuyorsa Sebebi Bu Olabilir: Evde Yapılabilen Ucuz Temizleme Yöntemi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 14:38

Çamaşır makineleri, düzenli kullanılmalarına rağmen zamanla küf ve kötü koku oluşumuna neden olabiliyor. Özellikle kauçuk conta, tambur çevresi ve deterjan haznesinde biriken nem, bu sorunun başlıca kaynakları arasında yer alıyor. Dışarıdan temiz görünen makinelerde dahi, gözle fark edilmeyen alanlarda küf oluşumu mümkün olabiliyor. Ev aletleri bakımı konusunda uzman bir isim ise, çamaşır makinesindeki küf ve kokunun pahalı ürünlere ihtiyaç duyulmadan nasıl giderilebileceğini adım adım anlattı.

Çamaşır makinesi günlük hayatın vazgeçilmez ev aletlerinden biri olsa da zamanla küf ve kötü koku problemi kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Özellikle kauçuk conta, tambur çevresi ve deterjan haznesi; nemli yapıları nedeniyle küf oluşumuna en yatkın alanlar arasında yer alıyor. Makinenin dışı temiz görünse bile, iç kısımlarda fark edilmeden biriken küf hem kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açabiliyor.

Ev aletleri tamiri konusunda uzman isimlerden biri olan Vladimir Khatuntsev, bu sorunun pahalı ürünlere gerek kalmadan çözülebileceğini söylüyor. Master Plus YouTube kanalında paylaşılan yöntemlere göre, çamaşır makinesini küften arındırmak için evde kolayca bulunabilen ürünler yeterli oluyor.

İlk adımda, küfün gözle görülebildiği alanlara odaklanmak gerekiyor. Bunun için bir miktar çamaşır suyu ve sert kıllı bir fırça kullanılması öneriliyor.

Kauçuk conta, kapak çevresi ve deterjan haznesi dikkatlice fırçalanmalı. Ulaşılması zor ve dar bölgelerde ise diş fırçası oldukça etkili bir çözüm sunuyor.

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra bu alanların su, deterjan ve sünger yardımıyla iyice durulanması büyük önem taşıyor. Aksi halde kalan kimyasal kalıntılar hem kokuya hem de kumaşlara zarar verebiliyor.

Makinedeki Kötü Kokudan Kurtulmanın Pratik Yolu

Makinenin iç kısmında kalan küf kalıntılarını ve kötü kokuyu tamamen yok etmek için yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama yapılması öneriliyor. Bunun için:

  • Çamaşır suyu deterjan haznesine dökülüyor.

  • En yüksek sıcaklıktaki ve en uzun yıkama programı seçiliyor (ön yıkama kapalı olmalı).

  • Makine su aldıktan sonra, hazneye bir miktar daha çamaşır suyu ekleniyor.

  • Yıkama bittikten sonra, deterjan kalıntılarının tamamen temizlenmesi için bir veya iki ek durulama programı çalıştırılıyor.

Bu işlem, tambur içinde gözle görülmeyen küf ve bakteri oluşumunun önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
