Çamaşır Makineniz Kokuyorsa Sebebi Bu Olabilir: Evde Yapılabilen Ucuz Temizleme Yöntemi Açıklandı

Özellikle kauçuk conta, tambur çevresi ve deterjan haznesi; nemli yapıları nedeniyle küf oluşumuna en yatkın alanlar arasında yer alıyor. Makinenin dışı temiz görünse bile, iç kısımlarda fark edilmeden biriken küf hem kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açabiliyor.

Ev aletleri tamiri konusunda uzman isimlerden biri olan Vladimir Khatuntsev, bu sorunun pahalı ürünlere gerek kalmadan çözülebileceğini söylüyor. Master Plus YouTube kanalında paylaşılan yöntemlere göre, çamaşır makinesini küften arındırmak için evde kolayca bulunabilen ürünler yeterli oluyor.