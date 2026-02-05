Önüne Geçilemiyor: 200 Milyon Kurbağa Avustralya’yı Ele Geçiriyor

Kamış kurbağaları yalnızca böceklerle değil, küçük memelilerden kuşlara ve evcil hayvan mamalarına kadar bulabildikleri her şeyle besleniyor. Bu fırsatçı yapı, onları son derece uyumlu bir tür haline getirirken, yerli yırtıcılar onları avladığında zehirlenerek ölüyor.

Resmi veriler, tatlı su timsahları, monitör kertenkeleleri ve kaplan yılanları gibi ekosistemin kilit avcılarının ciddi biçimde etkilendiğini gösteriyor; bazı bölgelerde timsah popülasyonları önemli ölçüde azaldı. Kamış kurbağaları ayrıca kuş yuvalarına saldırıyor, yumurtaları tüketiyor ve yerli kurbağaları baskılıyor; ekosistem yavaş ama istikrarlı biçimde yeniden şekilleniyor. 2010 yılında Avustralya hükümeti, türü kıta genelinde kontrol edebilecek bir çözüm olmadığını açıkladı. Bir dişinin tek seferde on binlerce yumurta bırakabilmesi ve türün yıllık yayılma hızı, mücadeleyi neredeyse imkansız kılıyor.