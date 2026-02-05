Önüne Geçilemiyor: 200 Milyon Kurbağa Avustralya’yı Ele Geçiriyor
Avustralya’da 1935 yılında şeker kamışı tarlalarını korumak amacıyla getirilen kamış kurbağaları, aradan geçen yıllarda kontrol edilemez bir istilaya dönüştü. Başlangıçta zararlı böcekleri yok etmesi beklenen bu tür doğal düşmanları olmadığından hızla yayıldı ve bugün kıtanın ekosistemini ciddi biçimde tehdit ediyor.
Avustralya’da 1935 yılında tarımda çözüm olarak görülen bir karar, aradan geçen yıllar içinde kıta tarihinin en büyük ekolojik krizlerinden birine dönüştü.
O dönem Queensland eyaletinde şeker kamışı üretimi büyük ekonomik önem taşıyordu.
Kamış kurbağaları, hedef alınan böcek türleri yerine bölgede yaşayan yerli canlılara yöneldi.
Avustralya’da bu zehre karşı bağışıklığı olan doğal bir avcı bulunmaması, istilayı hızlandırdı.
