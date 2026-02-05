onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Önüne Geçilemiyor: 200 Milyon Kurbağa Avustralya’yı Ele Geçiriyor

Önüne Geçilemiyor: 200 Milyon Kurbağa Avustralya’yı Ele Geçiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 10:08

Avustralya’da 1935 yılında şeker kamışı tarlalarını korumak amacıyla getirilen kamış kurbağaları, aradan geçen yıllarda kontrol edilemez bir istilaya dönüştü. Başlangıçta zararlı böcekleri yok etmesi beklenen bu tür doğal düşmanları olmadığından hızla yayıldı ve bugün kıtanın ekosistemini ciddi biçimde tehdit ediyor.

Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2025-01-1...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avustralya’da 1935 yılında tarımda çözüm olarak görülen bir karar, aradan geçen yıllar içinde kıta tarihinin en büyük ekolojik krizlerinden birine dönüştü.

Avustralya’da 1935 yılında tarımda çözüm olarak görülen bir karar, aradan geçen yıllar içinde kıta tarihinin en büyük ekolojik krizlerinden birine dönüştü.

Şeker kamışı tarlalarını korumak amacıyla Hawaii’den getirilen kamış kurbağaları, başlangıçta yalnızca zararlı böceklerle mücadele etmek için düşünülmüştü. Ancak ekolojik sonuçları hesaba katılmadan doğaya bırakılan bu tür, zamanla kontrol edilemez bir istilacıya dönüştü ve bugün sayılarının 200 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

O dönem Queensland eyaletinde şeker kamışı üretimi büyük ekonomik önem taşıyordu.

O dönem Queensland eyaletinde şeker kamışı üretimi büyük ekonomik önem taşıyordu.

Çiftçilerin en büyük sorunu ise bitki köklerine zarar veren gri sırtlı şeker kamışı böceğinin larvalarıydı. Kimyasal yöntemlerin yerine daha “doğal” bir çözüm arayan yetkililer, biyolojik kontrol fikrine yöneldi. Böylece Ağustos 1935’te Gordonvale çevresindeki tarlalara 2 bin 400 kamış kurbağası salındı. Beklenti, bu canlıların zararlı böcekleri hızla ortadan kaldırmasıydı. Gerçekte olan ise bambaşkaydı.

Kamış kurbağaları, hedef alınan böcek türleri yerine bölgede yaşayan yerli canlılara yöneldi.

Kamış kurbağaları, hedef alınan böcek türleri yerine bölgede yaşayan yerli canlılara yöneldi.

Önceden yapılmış ciddi bir çevresel etki analizi olmadığı için bu sonuç kimseyi durduracak bir mekanizma da yaratmadı. Kurbağalar kısa sürede yayılmaya başladı ve Avustralya ekosisteminin alışık olmadığı bir tehdide dönüştü. Bu türü bu kadar tehlikeli kılan en önemli özelliklerden biri, bufotoksin adı verilen son derece güçlü bir zehir salgılamaları. Yumurtalarından iribaş evrelerine, yetişkinlikten ölü bedenlerine kadar her aşamada toksik olmaları, onları avlamaya çalışan yerli hayvanlar için ölümcül bir tuzak haline getirdi.

Avustralya’da bu zehre karşı bağışıklığı olan doğal bir avcı bulunmaması, istilayı hızlandırdı.

Avustralya’da bu zehre karşı bağışıklığı olan doğal bir avcı bulunmaması, istilayı hızlandırdı.

Kamış kurbağaları yalnızca böceklerle değil, küçük memelilerden kuşlara ve evcil hayvan mamalarına kadar bulabildikleri her şeyle besleniyor. Bu fırsatçı yapı, onları son derece uyumlu bir tür haline getirirken, yerli yırtıcılar onları avladığında zehirlenerek ölüyor.

Resmi veriler, tatlı su timsahları, monitör kertenkeleleri ve kaplan yılanları gibi ekosistemin kilit avcılarının ciddi biçimde etkilendiğini gösteriyor; bazı bölgelerde timsah popülasyonları önemli ölçüde azaldı. Kamış kurbağaları ayrıca kuş yuvalarına saldırıyor, yumurtaları tüketiyor ve yerli kurbağaları baskılıyor; ekosistem yavaş ama istikrarlı biçimde yeniden şekilleniyor. 2010 yılında Avustralya hükümeti, türü kıta genelinde kontrol edebilecek bir çözüm olmadığını açıkladı. Bir dişinin tek seferde on binlerce yumurta bırakabilmesi ve türün yıllık yayılma hızı, mücadeleyi neredeyse imkansız kılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın