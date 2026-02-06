onedio
Trump Yönetiminden İlaç Fiyatlarına Dijital Hamle: Aylık Abonelik Sistemi Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 12:31

Trump yönetimi, reçeteli ilaçlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla aylık abonelik modeline dayalı yeni bir dijital sistem hazırlığında. Sabit ücret yaklaşımının sağlık harcamalarını düşürmesi hedeflenirken, uygulamanın sigortalı hastalar için ne ölçüde avantaj sağlayacağı belirsizliğini koruyor.

Trump yönetimi, ABD’de reçeteli ilaçlara erişimi kolaylaştırma iddiasıyla TrumpRx adlı yeni bir internet sitesini devreye aldı.

Platform, doğrudan satış yapmıyor; bunun yerine kullanıcıları üreticilerin kendi satış kanallarına ve çeşitli indirim seçeneklerine yönlendiren bir aracı olarak konumlanıyor.

Zayıflama ilaçlarının fiyatı ise aylık olarak şu şekilde:

Sitenin tanıtımında konuşan Başkan Donald Trump, bu hamlenin hem bireysel harcamalarda hem de sağlık sistemi genelinde ciddi tasarruf yaratacağını savundu. Yeni girişim, özellikle hayat pahalılığı ve sağlık giderlerinin seçmenler arasında giderek daha fazla tepki topladığı bir dönemde hayata geçirildi.

TrumpRx, ilk etapta sınırlı sayıda reçeteli ürün için devrede. Kullanıcılar, üreticilerin doğrudan tüketiciye satış yaptığı sayfalara yönlendirilirken, eczanelerde kullanılabilecek indirim kuponlarına da erişebiliyor. Ancak platformun, sigortası olan hastalar açısından gerçekten daha avantajlı fiyatlar sunup sunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Yönetim cephesinde ise siteye yönelik söylem oldukça iddialı. Medicare ve Medicaid Hizmetleri’nin başındaki Dr. Mehmet Öz, TrumpRx’i “oyun değiştirici” olarak tanımlarken, fiyat düşüşlerinin toplum genelinde ciddi sağlık ve demografik etkiler yaratacağını öne sürdü. Öz’ün bu açıklamaları, kamuoyunda hem destek hem de tartışma yarattı.

TrumpRx, Trump yönetiminin yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele ettiğini göstermek istediği daha geniş bir ekonomik mesajın parçası olarak görülüyor. Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken, sağlık harcamaları ve temel yaşam giderleri Cumhuriyetçiler için hassas başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor.

Öte yandan uzmanlar, üretici sitelerinde sunulan fiyatların, birçok sigortalı tüketicinin zaten ulaşabildiği oranlardan düzenli olarak daha düşük olup olmayacağının zamanla netleşeceğine dikkat çekiyor.

