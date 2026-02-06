Trump Yönetiminden İlaç Fiyatlarına Dijital Hamle: Aylık Abonelik Sistemi Geliyor
Trump yönetimi, reçeteli ilaçlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla aylık abonelik modeline dayalı yeni bir dijital sistem hazırlığında. Sabit ücret yaklaşımının sağlık harcamalarını düşürmesi hedeflenirken, uygulamanın sigortalı hastalar için ne ölçüde avantaj sağlayacağı belirsizliğini koruyor.
Trump yönetimi, ABD’de reçeteli ilaçlara erişimi kolaylaştırma iddiasıyla TrumpRx adlı yeni bir internet sitesini devreye aldı.
Zayıflama ilaçlarının fiyatı ise aylık olarak şu şekilde:
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
