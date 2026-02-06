Trump Yönetiminden İlaç Fiyatlarına Dijital Hamle: Aylık Abonelik Sistemi Geliyor

Sitenin tanıtımında konuşan Başkan Donald Trump, bu hamlenin hem bireysel harcamalarda hem de sağlık sistemi genelinde ciddi tasarruf yaratacağını savundu. Yeni girişim, özellikle hayat pahalılığı ve sağlık giderlerinin seçmenler arasında giderek daha fazla tepki topladığı bir dönemde hayata geçirildi.

TrumpRx, ilk etapta sınırlı sayıda reçeteli ürün için devrede. Kullanıcılar, üreticilerin doğrudan tüketiciye satış yaptığı sayfalara yönlendirilirken, eczanelerde kullanılabilecek indirim kuponlarına da erişebiliyor. Ancak platformun, sigortası olan hastalar açısından gerçekten daha avantajlı fiyatlar sunup sunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Yönetim cephesinde ise siteye yönelik söylem oldukça iddialı. Medicare ve Medicaid Hizmetleri’nin başındaki Dr. Mehmet Öz, TrumpRx’i “oyun değiştirici” olarak tanımlarken, fiyat düşüşlerinin toplum genelinde ciddi sağlık ve demografik etkiler yaratacağını öne sürdü. Öz’ün bu açıklamaları, kamuoyunda hem destek hem de tartışma yarattı.

TrumpRx, Trump yönetiminin yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele ettiğini göstermek istediği daha geniş bir ekonomik mesajın parçası olarak görülüyor. Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken, sağlık harcamaları ve temel yaşam giderleri Cumhuriyetçiler için hassas başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor.

Öte yandan uzmanlar, üretici sitelerinde sunulan fiyatların, birçok sigortalı tüketicinin zaten ulaşabildiği oranlardan düzenli olarak daha düşük olup olmayacağının zamanla netleşeceğine dikkat çekiyor.