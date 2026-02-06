onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ünlü Milyarder Warren Buffett’tan Tek Cümlelik Çocuk Yetiştirme Sırrı

Ünlü Milyarder Warren Buffett’tan Tek Cümlelik Çocuk Yetiştirme Sırrı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 11:57

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, çocuk yetiştirme konusundaki yıllara dayalı tecrübelerini tek bir cümleyle özetledi. Buffett’a göre, çocuklara sürekli nasihat vermek yerine onlara davranışlarla örnek olmak, onları hatalarını fark etmeye ve duygusal olarak gelişmeye teşvik ediyor. Bu basit yaklaşım, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor.

Kaynak: https://www.businessinsider.com/warre...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, çocuk yetiştirme konusundaki tecrübelerini tek bir cümleyle özetledi.

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, çocuk yetiştirme konusundaki tecrübelerini tek bir cümleyle özetledi.

Buffett’ın yaklaşımı basit görünse de bilimsel araştırmalarla da destekleniyor.

Çocuklara Sürekli Nasihat Vermek Yerine Örnek Olun

Berkshire Hathaway’in efsanevi onursal başkanı Buffett, gençlik yıllarında zaman zaman yaramazlık yapsa da babasının ona sert tepkiler vermek yerine sakin bir tutum sergilediğini anlatıyor. Babasının çoğu zaman yalnızca “Daha iyisini yapabileceğini biliyorum” demekle yetindiğini söyleyen Buffett, bu yaklaşımın hatalarını fark etmesine ve duygusal olarak gelişmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Buffett’a göre, çocuklara sürekli nasihat vermek yerine davranışlarla örnek olmak çok daha etkili.

Buffett’a göre, çocuklara sürekli nasihat vermek yerine davranışlarla örnek olmak çok daha etkili.

Çünkü çocuklar, ebeveynlerinin söylediklerinden çok yaptıklarını model alarak değerli ve doğru davranışları öğreniyor. Dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi kavramlar, sözle değil günlük yaşamda sergilenen tutumlarla aktarılmalı.

Bilim de Destekliyor

Developmental Psychology dergisinde yayımlanan araştırmalar, empati, dürüstlük ve duygusal zekanın nesilden nesile aktarıldığını gösteriyor. Ebeveynlerin bu değerleri davranışlarıyla göstermesi, çocukların da aynı özellikleri benimsemesine yardımcı oluyor.

Yeni Zelanda’da 40 yılı aşkın süren bir çalışma ise, yetişkinlikteki başarıyı belirleyen en önemli unsurun “bilişsel kontrol” olduğunu ortaya koydu. Duyguları yönetebilme ve sağduyulu kararlar alabilme yeteneği, zeka düzeyi veya aile zenginliğinden bile daha belirleyici.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın