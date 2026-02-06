Ünlü Milyarder Warren Buffett’tan Tek Cümlelik Çocuk Yetiştirme Sırrı

Çünkü çocuklar, ebeveynlerinin söylediklerinden çok yaptıklarını model alarak değerli ve doğru davranışları öğreniyor. Dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi kavramlar, sözle değil günlük yaşamda sergilenen tutumlarla aktarılmalı.

Bilim de Destekliyor

Developmental Psychology dergisinde yayımlanan araştırmalar, empati, dürüstlük ve duygusal zekanın nesilden nesile aktarıldığını gösteriyor. Ebeveynlerin bu değerleri davranışlarıyla göstermesi, çocukların da aynı özellikleri benimsemesine yardımcı oluyor.

Yeni Zelanda’da 40 yılı aşkın süren bir çalışma ise, yetişkinlikteki başarıyı belirleyen en önemli unsurun “bilişsel kontrol” olduğunu ortaya koydu. Duyguları yönetebilme ve sağduyulu kararlar alabilme yeteneği, zeka düzeyi veya aile zenginliğinden bile daha belirleyici.