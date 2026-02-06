Ünlü Milyarder Warren Buffett’tan Tek Cümlelik Çocuk Yetiştirme Sırrı
Kaynak: https://www.businessinsider.com/warre...
Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, çocuk yetiştirme konusundaki yıllara dayalı tecrübelerini tek bir cümleyle özetledi. Buffett’a göre, çocuklara sürekli nasihat vermek yerine onlara davranışlarla örnek olmak, onları hatalarını fark etmeye ve duygusal olarak gelişmeye teşvik ediyor. Bu basit yaklaşım, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor.
