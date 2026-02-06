onedio
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Türkiye Genelinde Anma Törenleri Düzenlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 07:51

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, felaketin üçüncü yıl dönümünde birçok kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Programlarda sessiz yürüyüşler yapıldı, dualar edildi ve kayıplar için karanfiller bırakıldı.

Kaynak: AA

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/6-subat-depr...
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, felaketin üçüncü yıl dönümünde Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programlarında ortak duygu sessizlik, yas ve “unutmama” vurgusu oldu.

Adıyaman’da 04.17’de sessiz yürüyüş

Adıyaman Valiliği önünde bir araya gelen protokol üyeleri, depremzedeler ve vatandaşlar, kentin simgesi haline gelen ve depremin yaşandığı anı gösteren saat kulesine kadar kol kola yürüdü. Yakınlarını kaybeden vatandaşların fotoğraflar taşıdığı yürüyüşte duygu dolu anlar yaşandı. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde kent genelindeki camilerden sela okundu, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi ve saat kulesine karanfiller bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta Pazarcık Saat Kulesi önünde anma yapıldı.

Kahramanmaraş’ta Hükümet Konağı bahçesinde başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Deprem temalı sinevizyon gösterimi sırasında katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Ardından, ilk sarsıntının yaşandığı anda sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi’ne yürüyüş yapıldı, kaybedilenler için karanfil bırakıldı.

Malatya’da meşaleler ve karanfiller

Malatya’da Sümerpark girişinde toplanan vatandaşlar meşaleler eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Yapılan konuşmalarda deprem gerçeğinin unutturulmayacağı vurgulandı, temsili anma alanına karanfiller bırakıldı.

Hatay’daki anma programı Atatürk Caddesi’nden başlayan sessiz yürüyüşle Cumhuriyet Meydanı’na taşındı.

Saat 04.17’de 65 saniyelik saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında üç semavi dinin temsilcileri birlikte dua etti. Depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri’ne kırmızı karanfiller bırakıldı.

İskenderun’da ve Antakya’daki Habib-i Neccar Camisi’nde de sabah saatlerinde dualar edildi, hatim duası yapıldı.

Gaziantep’te Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin bulunduğu alanda düzenlenen törende, depremlerde hayatını kaybeden 134 kişi için saygı duruşunda bulunuldu, sela okundu ve dualar edildi.

Adana’da Alpargün Apartmanı’nın yerinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu.

Osmaniye’de Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki törende, depremin yalnızca şehirleri değil, umutları da yıktığı vurgulandı, “afetler kader olabilir ancak ihmaller değildir” mesajı öne çıktı.

Zonguldak’ta Madenci Anıtı önünde yapılan anmada, bilimin ve denetimin hayati önemi vurgulandı.

Burdur’da ise deprem bölgesinde görev yapan itfaiye ekipleri, saat 04.17’de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

