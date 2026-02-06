6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Türkiye Genelinde Anma Törenleri Düzenlendi
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/6-subat-depr...
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, felaketin üçüncü yıl dönümünde birçok kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Programlarda sessiz yürüyüşler yapıldı, dualar edildi ve kayıplar için karanfiller bırakıldı.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, felaketin üçüncü yıl dönümünde Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen törenlerle anıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahramanmaraş’ta Pazarcık Saat Kulesi önünde anma yapıldı.
Hatay’daki anma programı Atatürk Caddesi’nden başlayan sessiz yürüyüşle Cumhuriyet Meydanı’na taşındı.
Gaziantep’te Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin bulunduğu alanda düzenlenen törende, depremlerde hayatını kaybeden 134 kişi için saygı duruşunda bulunuldu, sela okundu ve dualar edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın