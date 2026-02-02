Kahramanmaraş’taki 7,6 Büyüklüğündeki Depremin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Saat 04.17’de Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 13.24’te merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ilçede oluşturduğu yıkım, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. İlçe merkezinin farklı noktalarında bulunan kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntının başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşların panik hâlinde sağa sola kaçıştığı, bazı kişilerin ise binalardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Deprem anında çevredeki araçların aniden durduğu, sürücülerin araçlarını terk ederek açık alanlara yöneldiği anlar da görüntülere yansıdı. Bazı binaların büyük bir gürültüyle çöktüğü, çöken yapıların çevresinde yoğun toz bulutunun oluştuğu ve yollara beton parçalarının savrulduğu görüldü. Depremin etkisiyle çevrede bulunan iş yerlerinin camlarının kırıldığı, tabelaların sallandığı ve kısa sürede büyük bir kargaşa yaşandığı da kaydedildi.