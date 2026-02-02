Kahramanmaraş’taki 7,6 Büyüklüğündeki Depremin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Resmî rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplamda 10 kentte yıkıma neden olan depremler nedeniyle 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın