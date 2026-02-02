Emeklilere Zam Farkının Yatırılacağı Gün Belli Oldu! Muhammet Emin Akbaşoğlu Duyurdu
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrasında ocak ayını düşük alan emekliler zam farkı almaya hak kazanmıştı. Emekliler için zam farklarının ödeme tarihi de belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerimizin bordrolarının 20 bin liraya tamamlanmasına ilişkin ödemeler de çarşamba günü hesaplarına geçmiş olacak.” ifadelerini kullandı.
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi kararı TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşmıştı.
