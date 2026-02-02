Emeklilere Zam Farkının Yatırılacağı Gün Belli Oldu! Muhammet Emin Akbaşoğlu Duyurdu

Ocak ayındaki maaşlarını 20 bin liradan az alan milyonlarca emekli ise zam farkı almaya hak kazandı. Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere zam farklarının 4 Şubat Çarşamba günü yatırılacağını açıkladı.

Akbaşoğlu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında emekli maaşları için şunları söyledi:

“2002’de emekli aylığı ve asgari ücret ortalaması 3’te 1 iken şu anda 3’te 2’nin üzerine çıkmış vaziyette. Oranlama olarak en düşük emekli aylığı 2002’de asgari ücretin üçte biri seviyesindeyken, şimdi ise 3’te 2’den fazla bir noktaya çıkmış vaziyette. Bunu bir orantılama olarak ifade ettim.

Tabii ki biz bunları yeterli görmüyoruz; bunları çok daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl hiçbir çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmediysek, ezdirmeme gayreti ve hedefi söz konusuysa, bu noktada da kesinlikle durumlarının daha iyileşmesi, başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerinin refah seviyesini artırıcı, alım gücünü artırıcı bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz.

2002’de 7 milyona yakın insan emekliydi; şimdi 17 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu konuda emeklilerimize her türlü güzel imkânı sunmanın hedefindeyiz. Bu bağlamda başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine dönük olarak gelir tamamlayıcı aile bazlı destek sistemini daha önce açıklamıştık, biliyorsunuz. Bu konuda bakanlıklarımızın elindeki koordinasyon ile gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçirmek suretiyle burada bütün vatandaşlarımızın durumunu çok daha iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz.

SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerimizin bordrolarının 20 bin liraya tamamlanmasına ilişkin ödemeler de çarşamba günü hesaplarına geçmiş olacak.

Emeklilerimize ne yapılsa yeridir, emeklilerimiz başımızın tacıdır. O konuda gerçekten her bir emeklimize bu ülkeye yapmış oldukları katkı münasebetiyle gönülden teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bugüne kadar bütçe imkânları çerçevesinde nasıl elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da olumlu adımlar atmaya, başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin refah seviyesini artırmaya, alım gücünü artırmaya samimi gayretle devam edeceğiz.”